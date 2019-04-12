"Ядерное оружие" Лукашенко

tut.by Он возмутился ограничениями и запретами на поставки отдельных видов продовольствия, которые вводит Россия. Лукашенко назвал эти меры «санкциями» и отдал распоряжение вице-премьеру Игорю Ляшенко: «Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте», пишет





По форме — симметричный ответ. «Россельхознадзор», по официальной версии, действует, исходя из чисто профессиональных, технических мотивов — некачественная белорусская продукция либо контрабандная. Ну так и с нефтепроводами — тоже чисто технический вопрос, им вдруг может понадобиться ремонт.





А по сути — угроза.





Выполнит ли Игорь Ляшенко приказ и вообще отдан ли он для исполнения? Прекращение транзита — как ядерное оружие. Его сила не в его применении, а в возможности угрожать им. Так и в Беларуси, у Александра Лукашенко, с транзитом российской нефти. Возможность его остановить — это его ядерное оружие, мощь которого не в том, чтобы его применять.





Юрий Дракохруст, Фото: Вадим Замировский, TUT.BY





С транзитом газа ситуация иная. И газопровод «Ямал-Западная Европа», и сеть «Белтрансгаза» — уже российская собственность. Поднимать на нее руку чревато очень неприятными юридическими последствиями, а может и не только юридическими. Свою собственность Россия может защищать самыми разными средствами. К тому же с газом она имеет альтернативы — та же Украина и «Северный поток», последний для того и строился. Так что остановить или существенно сократить транзит российского газа Беларусь физически не в состоянии.





А вот транзит нефти — может. Физически. Теоретически. И труба — не российская, и альтернативы ей Россия не имеет. А прекращение транзита нефти — это для России экономическая катастрофа. Правда, и для Беларуси тоже. Может даже больше.





Ну так и с ядерным оружием — такая же «петрушка». В конфликте между ядерными державами это оружие самоубийства, избежать удара возмездия современные технологии не позволяют. Именно поэтому это оружие угрозы, а не применения.





Точно как и нефтепровод в Беларуси.





Однажды, в 2007 году, эта белорусское «ядерное оружие» было даже применено. Ну как применено — транзит был действительно остановлен, но на очень короткий срок. Европейские покупатели российской нефти имеют запасы нефти, да и не у одной России они нефть покупают. Так что тогдашнее приостановление транзита никаких драматических последствий для Европы не имела, так как было очень краткосрочным.





Но тогда это оказалось действенным. Согласие было достигнуто. Не сказать, что Беларусь тогда получила все, что хотела, но она получила больше, чем получила бы, если бы не прекращала нефтяной транзит.





Похоже, что настоящая причина, почему президент Беларуси сейчас «расстегнул кобуру» с белорусским «ядерным оружием» — вовсе не шаги «Россельхознадзора», не запреты на импорт в Россию моркови, огурцов или пекинской капусты. Эти запреты — вещь неприятная, но не критическая.





А что же истинная причина? Вице-премьер Игорь Петришенко сообщил, что до 30 апреля будет определена цена на газ для Беларуси на последующие годы, по крайней мере, предварительно.





Вот именно в рамках торговли за газ Лукашенко, судя по всему, и выложил едва ли не самый старший козырь, который у него вообще есть. И сыграл им так, как им в принципе можно сыграть — пригрозив, а не выполнив угрозу.









Однако то, что приходится пользоваться им — свидетельство, что конфликт отнюдь не затухает, а наоборот обостряется.





Стоит напомнить, что сама Россия в последние годы в отношениях с Западом часто пользуется действительной ядерной угрозой, чего стоят только слова Путина о том, что в случае ядерного Армагеддона россияне попадут в рай, а их враги просто сдохнут.





Ну так и белорусы просто попадут в рай, если вдруг придется срочно капитально ремонтировать нефтяную трубу.









Об авторе.





Юрий Дракохруст, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода». Кандидат физико-математических наук. Автор книг «Акценты свободы» (2009) и «Семь тощих лет» (2014). Лауреат премии Белорусской ассоциации журналистов за 1996 год. Журналистское кредо: не плакать, не смеяться, а понимать.



