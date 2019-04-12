Разыскивался Интерполом: в Украине задержали белорусского тренера

При проверке документа украинские пограничники выяснили, что мужчина находится в международном розыске по линии Интерпола за преступление, совершенное во Франции.





Задержанным оказался минчанин, работающий тренером в одном из столичных физкультурно-оздоровительных центров. Во Франции он обвинялся в «отмывании» денег, полученных преступным путем от продажи наркотиков.

Согласно базе данных Интерпола, преступление было совершено в 2013году.





Более того, оказалось, что апелляционным судом города Бордо мужчина был приговорен к 3 годам лишения свободы за использование средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств (в материалах дела упоминается кокаин). Однако он сумел скрыться и в данном случае разыскивался для приведения приговора в исполнение.





8 апреля по ходатайству прокуратуры следственный судья Ратнивского районного суда Волынской области постановил применить в отношении тренера временный арест на 40 суток.









За это время правоохранители должны провести экстрадиционную проверку и принять решение о передаче задержанного инициатору розыска.

В судебном заседании минчанин признал факт уголовного преследования и осуждения во Франции.







