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Разыскивался Интерполом: в Украине задержали белорусского тренера

13.04.2019 10:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гражданин Беларуси пытался въехать в Украину через пункт пропуска «Доманово» однако не прошел паспортный контроль.

Разыскивался Интерполом: в Украине задержали белорусского тренера
При проверке документа украинские пограничники выяснили, что мужчина находится в международном розыске по линии Интерпола за преступление, совершенное во Франции.

Задержанным оказался минчанин, работающий тренером в одном из столичных физкультурно-оздоровительных центров. Во Франции он обвинялся в «отмывании» денег, полученных преступным путем от продажи наркотиков. 
Согласно базе данных Интерпола, преступление было совершено в 2013году.  

Более того, оказалось, что апелляционным судом города Бордо мужчина был приговорен к 3 годам лишения свободы за использование средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств (в материалах дела упоминается кокаин). Однако он сумел скрыться и в данном случае разыскивался для приведения приговора в исполнение.

8 апреля по ходатайству прокуратуры следственный судья Ратнивского районного суда Волынской области постановил применить в отношении тренера временный арест на 40 суток. 


За это время правоохранители должны провести экстрадиционную проверку и принять решение о передаче задержанного инициатору розыска.  
В судебном заседании минчанин признал факт уголовного преследования и осуждения во Франции.
 



 
 
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Гражданин Беларуси пытался въехать в Украину через пункт пропуска «Доманово» однако не прошел паспортный контроль.
 
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