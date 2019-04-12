Как в Минске будут реализовывать концепцию «сухие ноги»

«Минск-Новости». Подробности — у корреспондента агентства





Помните слова из зажигательной песни Валерия Сюткина: «…ежедневно 42 минуты под землей»? Сколько времени в среднем тратят минчане на серфинг по городу, никто не подсчитывал, но, думаю, не меньше часа, при этом десятки минут уходят на стыковки автобус-метро, метро-трамвай и так далее. Как сократить это время или сделать его более комфортным в осеннюю непогоду или июльский зной? Выход один: вязать узлы… транспортно-пересадочные.

Станция пересадки

Правила «сухих ног» просты: человек во время пересадки не должен оказаться на улице. О том, как этот принцип может быть реализован в нашем городе, председатель Мингорисполкома недавно доложил Президенту. «Это значит, что люди будут перемещаться из одного транспорта в другой, не выходя на открытое пространство или в крайнем случае не оказываясь под открытым небом», — пояснил Анатолий Сивак.









Для этого крупные остановки, где сходятся сразу несколько видов транспорта, оборудуют по типу транспортно-пересадочных узлов. Пройти от электрички до автобуса или от поезда метро до трамвая можно будет по тоннелям или под специальными навесами. Чтобы сократить расстояние, платформы максимально приблизят друг к другу.

Вяжем узлы

Мест, где городские транспортные потоки завяжут в узлы, в Минске несколько. В каждом ежедневный пассажиропоток сопоставим с населением областного центра — более 300 000 человек. Самый мощный узел разместится на южной стороне железнодорожного вокзала. Здесь в будущем году откроют станцию третьей линии метро «Вокзальная». Ее соединят с действующей «Площадью Ленина» сразу двумя тоннелями — самыми длинными в городе. Для удобства пассажиров движение в них ускорят с помощью траволаторов. Наземный терминал, а здесь сходятся примерно два десятка автобусных и троллейбусных маршрутов, накроют большим навесом. В перспективе сюда подтянут дополнительную платформу для электричек. Дополнят узел большим паркингом, где можно оставить автомобиль и, не выходя из-под крыши, продолжить движение на общественном транспорте.





Крупный узел появится у станции метро «Молодежная». Уже сегодня по принципу «сухие ноги» здесь можно перейти к платформе городской электрички. В будущем пересадочный комплекс дополнят терминал скоростного трамвая и крупный паркинг. Удобнее разместят и остановки троллейбуса. Не исключено, что построят автостанцию.













Транспортные узлы под одной крышей разместят и на выездах из города: на северо-востоке — около станции метро «Борисовский тракт», на юге — у будущего подземного «Слуцкого Гостинца». Здесь не только увяжут разные виды общественного транспорта, но и возведут крупные перехватывающие парковки.





Конечно, строительство крупных городских хабов — дело затратное. Но кроме удобства для горожан эти узлы станут своеобразными магнитами для торговли, бизнеса и отдыха — новые возможности для развития городской среды. Согласитесь, куда выгоднее разместить магазин, офис или развлекательный центр на пересечении путей. Это подсказка для инвесторов, готовых вложить деньги в выгодные городские проекты. Здесь удобно строить гостиницы, спортивные комплексы, кинотеатры и жилье. А это может стать уже новым столичным трендом. Поживем — увидим.

Мировой опыт

Пересадочные узлы сделали удобнее жизнь во многих крупных городах мира. В Хельсинки одно из таких сплетений расположено прямо под крупным торговым центром. Здесь на разных уровнях соседствуют автомобильный паркинг, автобусная станция и платформа метрополитена, соединенные между собой эскалаторами. В Москве по принципу «сухие ноги» возвели полтора десятка станций Центрального кольца, где перейти к линиям подземки можно по специальным переходам. К этим узлам максимально приблизили остановки наземного транспорта. Популярны транспортные узлы и в Берлине. Педантичные немцы не только разместили терминалы под одной крышей, но и увязали расписание, что позволило максимально сократить время на пересадку. Крупнейшая городская развязка в Европе расположена в Париже. В Châtelet-Les Halles пересекаются несколько линий подземки и полтора десятка автобусных маршрутов. Логично, что именно здесь построили крупнейший торговый центр французской столицы.













Самый грандиозный транспортно-пересадочный узел расположен около Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Он соединяет 11 линий метро, автобусные терминалы, паркинг и подземную станцию железной дороги. Этот комплекс, внешне напоминающий гигантскую белую птицу, самый дорогостоящий в мире. Цена вопроса космическая — 4 млрд долларов. Но гениальный архитектор Сантьяго Калатрава, которого только ленивый не критикует за расточительность, утверждает: это чудо стоит таких денег и узел станет новой мировой достопримечательностью.











