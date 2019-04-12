ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как в Минске будут реализовывать концепцию «сухие ноги»

13.04.2019 10:32 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

О концепции «сухие ноги», которая успешно прижилась во многих крупных городах мира, заговорили и в столице.

Как в Минске будут реализовывать концепцию «сухие ноги»
Подробности — у корреспондента агентства «Минск-Новости».

Помните слова из зажигательной песни Валерия Сюткина: «…ежедневно 42 минуты под землей»? Сколько времени в среднем тратят минчане на серфинг по городу, никто не подсчитывал, но, думаю, не меньше часа, при этом десятки минут уходят на стыковки автобус-метро, метро-трамвай и так далее. Как сократить это время или сделать его более комфортным в осеннюю непогоду или июльский зной? Выход один: вязать узлы… транспортно-пересадочные.

Станция пересадки

Правила «сухих ног» просты: человек во время пересадки не должен оказаться на улице. О том, как этот принцип может быть реализован в нашем городе, председатель Мингорисполкома недавно доложил Президенту. «Это значит, что люди будут перемещаться из одного транспорта в другой, не выходя на открытое пространство или в крайнем случае не оказываясь под открытым небом», — пояснил Анатолий Сивак.


Для этого крупные остановки, где сходятся сразу несколько видов транспорта, оборудуют по типу транспортно-пересадочных узлов. Пройти от электрички до автобуса или от поезда метро до трамвая можно будет по тоннелям или под специальными навесами. Чтобы сократить расстояние, платформы максимально приблизят друг к другу.

Вяжем узлы

Мест, где городские транспортные потоки завяжут в узлы, в Минске несколько. В каждом ежедневный пассажиропоток сопоставим с населением областного центра — более 300 000 человек. Самый мощный узел разместится на южной стороне железнодорожного вокзала. Здесь в будущем году откроют станцию третьей линии метро «Вокзальная». Ее соединят с действующей «Площадью Ленина» сразу двумя тоннелями — самыми длинными в городе. Для удобства пассажиров движение в них ускорят с помощью траволаторов. Наземный терминал, а здесь сходятся примерно два десятка автобусных и троллейбусных маршрутов, накроют большим навесом. В перспективе сюда подтянут дополнительную платформу для электричек. Дополнят узел большим паркингом, где можно оставить автомобиль и, не выходя из-под крыши, продолжить движение на общественном транспорте.

Крупный узел появится у станции метро «Молодежная». Уже сегодня по принципу «сухие ноги» здесь можно перейти к платформе городской электрички. В будущем пересадочный комплекс дополнят терминал скоростного трамвая и крупный паркинг. Удобнее разместят и остановки троллейбуса. Не исключено, что построят автостанцию.



Транспортные узлы под одной крышей разместят и на выездах из города: на северо-востоке — около станции метро «Борисовский тракт», на юге — у будущего подземного «Слуцкого Гостинца». Здесь не только увяжут разные виды общественного транспорта, но и возведут крупные перехватывающие парковки.

Конечно, строительство крупных городских хабов — дело затратное. Но кроме удобства для горожан эти узлы станут своеобразными магнитами для торговли, бизнеса и отдыха — новые возможности для развития городской среды. Согласитесь, куда выгоднее разместить магазин, офис или развлекательный центр на пересечении путей. Это подсказка для инвесторов, готовых вложить деньги в выгодные городские проекты. Здесь удобно строить гостиницы, спортивные комплексы, кинотеатры и жилье. А это может стать уже новым столичным трендом. Поживем — увидим.

Мировой опыт

Пересадочные узлы сделали удобнее жизнь во многих крупных городах мира. В Хельсинки одно из таких сплетений расположено прямо под крупным торговым центром. Здесь на разных уровнях соседствуют автомобильный паркинг, автобусная станция и платформа метрополитена, соединенные между собой эскалаторами. В Москве по принципу «сухие ноги» возвели полтора десятка станций Центрального кольца, где перейти к линиям подземки можно по специальным переходам. К этим узлам максимально приблизили остановки наземного транспорта. Популярны транспортные узлы и в Берлине. Педантичные немцы не только разместили терминалы под одной крышей, но и увязали расписание, что позволило максимально сократить время на пересадку. Крупнейшая городская развязка в Европе расположена в Париже. В Châtelet-Les Halles пересекаются несколько линий подземки и полтора десятка автобусных маршрутов. Логично, что именно здесь построили крупнейший торговый центр французской столицы.



Самый грандиозный транспортно-пересадочный узел расположен около Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Он соединяет 11 линий метро, автобусные терминалы, паркинг и подземную станцию железной дороги. Этот комплекс, внешне напоминающий гигантскую белую птицу, самый дорогостоящий в мире. Цена вопроса космическая — 4 млрд долларов. Но гениальный архитектор Сантьяго Калатрава, которого только ленивый не критикует за расточительность, утверждает: это чудо стоит таких денег и узел станет новой мировой достопримечательностью.

 



 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О концепции «сухие ноги», которая успешно прижилась во многих крупных городах мира, заговорили и в столице.
 
Новости дня
Новости разные
 
Военный переворот в Судане: власть опять сменилась
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • дубленки мужские распродажа в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика