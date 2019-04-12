Военный переворот в Судане: власть опять сменилась





Авад Ибн Ауф (фото - EPA)

Преемником Авада Ибн Ауфа стал генерал-лейтенант Абд аль-Фаттах аль-Бурхан

сообщае т BBC. Об этомт BBC.





Министр обороны Авад ибн Ауф объявил о своем решении по государственному телевидению. Он назвал своим преемником генерал-лейтенанта Абд аль-Фаттах аль-Бурхана.





Отмечается, что это произошло после того, как протестующие отказались покинуть улицы, считатя, что лидеры переворота были слишком близки с аль-Баширом.





Армия заявила, что останется у власти в течение двух лет, после чего пройдут выборы. Также было сказано, что конституция страны отменяется, закрываются границы и воздушное сообщение.





11 апреля комадование армии Судана отстранило и арестовало пророссийского президента Омара аль-Башира, который правил 30 лет, и установило правление переходного военного совета.



