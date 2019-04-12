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Военный переворот в Судане: власть опять сменилась

13.04.2019 10:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава военного совета Судана, бывший вице-президент и министр обороны, Авад Ибн Ауф ушел в отставку на следующий день после того, как совершил государственный переворот, свергнувший президента Омара аль-Башира на фоне непрекращающихся с декабря протестов.


Авад Ибн Ауф (фото - EPA)
Преемником Авада Ибн Ауфа стал генерал-лейтенант Абд аль-Фаттах аль-Бурхан
Об этом сообщает BBC.

Министр обороны Авад ибн Ауф объявил о своем решении по государственному телевидению. Он назвал своим преемником генерал-лейтенанта Абд аль-Фаттах аль-Бурхана.

Отмечается, что это произошло после того, как протестующие отказались покинуть улицы, считатя, что лидеры переворота были слишком близки с аль-Баширом.

Армия заявила, что останется у власти в течение двух лет, после чего пройдут выборы. Также было сказано, что конституция страны отменяется, закрываются границы и воздушное сообщение.

11 апреля комадование армии Судана отстранило и арестовало пророссийского президента Омара аль-Башира, который правил 30 лет, и установило правление переходного военного совета.


 
 
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Глава военного совета Судана, бывший вице-президент и министр обороны, Авад Ибн Ауф ушел в отставку на следующий день после того, как совершил государственный...
 
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