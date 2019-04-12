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Генпрокурор Конюк возглавил наблюдательный совет ОАО «Могилевлифтмаш»
Источник материала: Партизан
Генеральный прокурор Республики Беларусь Александр Конюк избран председателем наблюдательного совете ОАО «Моглиевлифтмаш», сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Как отметили в ведомстве, такое решение принято единогласно на заседание наблюдательного совета предприятия. Также на заседании рассмотрены вопросы планирования работы наблюдательного совета на 2019 г.
Как сообщалось ранее, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 29 марта 2019 г подписал указ №125 «О представителях государства». В соответствии с документом ряд должностных лиц назначены представителями государства в органах управления хозяйственных обществ, акции которых находятся в собственности Беларуси. Согласно указу, генеральный прокурор Александр Конюк был назначен представителем государства в органах управления ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения». Указ принят в целях повышения уровня и качества корпоративного управления в открытых акционерных обществах с превалирующей долей государства в уставных фондах.
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Генеральный прокурор Республики Беларусь Александр Конюк избран председателем наблюдательного совете ОАО «Моглиевлифтмаш», сообщает пресс-служба...
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