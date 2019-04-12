ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске начали производить спортивные мотоциклы

13.04.2019 09:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Компания "Спортивные мотоциклетные технологии" начала работать совсем недавно - весной 2018 года. Тем не менее планы у нее амбициозные - выход на европейский рынок.

В Минске начали производить спортивные мотоциклы
1 из 5

В преддверии выставки "Мотовелоэкспо" мы поговорили с Сергеем Серёгиным, Андреем Малейчиком и Алексеем Ярыгиным - основателями компании. Андрей Малейчик когда-то работал в ОАО "МОТОВЕЛО", где под его руководством в 2011 году был создан конкурентный кроссовый мотоцикл с 4-тактным двигателем жидкостного охлаждения Minsk RX250 и его модификации. Двое других коллег с мототехникой и мотоспортом тоже на "ты". В планах у ребят - продажа мотоциклов не только в СНГ, но и выход на европейский рынок, пишет abw.by

Байки узкоспециализированные, мотоциклы для мотобола сегодня и вовсе в мире производят единицы, а доступные по стоимости юниорские мотоциклы для мотобола, пожалуй, - они единственные! Причем стоимость их мотоциклов в два раза ниже, чем у именитых европейских марок. Компания тесно сотрудничает с Центральным советом ДОСААФ как основным потенциальным потребителем спортивной мототехники в Республике Беларусь и имеет ощутимую поддержку от СДЮСТШ по автомотоспорту ДОСААФ в области проведения успешных испытаний опытных спортивных мотоциклов.

"И мы сами, и наши дети участвуют в соревнованиях, поэтому мы видим, насколько это затратный вид спорта. Спонсорской поддержки в Беларуси практически не найти. Появилась идея предложить родителям более доступный мотоцикл для старта в спорте. Ведь поначалу нужно определить, подойдет ребенку спорт или нет. Готов ли он заниматься мотокроссом, супермото или мотоболом. А мотоцикл и экипировка - это большие деньги. Изучив рынок, мы решили, что можем сделать доступный мотоцикл. Но не сказать, что дешевый. Любой технический вид спорта априори дорогой. Но мы пытаемся сделать старт в нем доступнее".

Для первых шагов в юношеском мотокроссе обычно покупается сильно подержанный мотоцикл с большой выработкой ресурса. Байки падают, на них ездят неопытные пользователи, поэтому техника бывает в очень плохом состоянии.

"Подержанный европейский аналог нашего мотоцикла стоит 2500-3000 долларов, или 5000-7000 рублей. Это байки с пробегом от 70 до 120 моточасов. Наш новый мотоцикл стоит 7780 рублей с НДС, или 3500 долларов. Новый европейский аналог будет стоить около 7500 долларов, или 15.500 рублей, то есть в два раза дороже. Но не думаем, что в два раза лучше. В спорте ломается все: и KTM, и Husqvarna, и другие именитые марки. 

Эту технику нужно постоянно ремонтировать, обслуживать в связи с очень тяжелыми условиями эксплуатации. Плюс нашей техники в том, что запчасти к ней стоят раза в два дешевле. Обслуживание и ремонт - немалая часть затрат, поскольку техника находится в очень жестких условиях эксплуатации. Для примера, цилиндр КТМ 85 кубических сантиметров отдельно стоит около 400 евро, у нас - примерно 299 долларов. Разница в стоимости запчастей - 1,5-2 раза. Пока у нас малые объемы, но мы стараемся держать небольшой склад запчастей. В будущем планируем его расширять".


У компании уже есть три модели - это кроссовый мотоцикл MX85, байк для супермото SM85 и мотобольный вариант MB85.

"В перспективе мы планируем освоить 125-кубовый мотоцикл, а также 50-кубовый для совсем юных спортсменов. Пока мы еще не продумали процент локализации, сделали только первую пробную партию и продали два мотоцикла. Возможно, экипажную часть всех мотоциклов будем изготавливать самостоятельно в нашей стране, как это происходит с рамой мотобольного мотоцикла. В мотобольном мотоцикле рама уникальная. Она усиленная, имеет ряд конструкционных отличий от рамы кроссового мотоцикла".
Модели разработаны на базе 85-кубового двухтактного мотора, сделанного по лицензии в Азии.

"Это полная копия двигателя КТМ. Мощность - 24,5 лошадиной силы. Примерно на половину лошадиной силу меньше, чем у европейского мотора. Мы очень долго его искали, ведь двигатель - основа всего. Нас не устраивало качество многих китайских двигателей, причем даже от крупных производителей. Этот мотор мы нашли на небольшом заводе в Китае - и удивились качеству исполнения. Отливка без нареканий. Коленвал, коробка передач, сцепление тоже достойного качества. Но мы все же полностью не доверяем азиатской сборке. В любом случае спортивную технику нужно постоянно перебирать. Поэтому перед установкой мотора в раму мы его разбираем до винтика, проверяем допуски, правильность установки сальников, подшипники, добавляем, где нужно, смазку. В первых партиях один из сальников запотевал. С партнерами мы договорились о замене на более качественный сальник. В общем, после нашей переборки двигатель буде работать без нареканий". 

После мотора сотрудники SMT начали подбирать комплектующие.


"Так как в перспективе мы планируем выходить на европейский рынок, то нацелены на то, чтобы продукт был качественным. В ином случае в Европе мы не сможем его продавать. Поэтому комплектующие тщательно подбирали у азиатских производителей - в Китае, Гонконге и Тайване. Кое-что покупали в Европе. В Азии сейчас можно найти качественные комплектующие, если знать, как и где искать. Но приводная цепь, к примеру, нас не устраивает - очень быстро тянется. Будем менять. Производителя рулей тоже, скорее всего, заменим. Пластик мягкий, качественный - нас полностью устраивает. Он из Китая, отличать его здесь самостоятельно смысла не видим - не те объемы. Траверсы, колесные хабы, звездочка, лапка переключения передач и рычаг тормоза выточены из алюминия. Можно было бы поставить проще, но хотелось, чтобы мотоцикл оставлял приятное впечатление в мелочах. Шины китайские. Они жестковаты, расстояние между шашками велико, но отзывы у детской школы положительные. Дело в том, что они износостойкие, что хорошо для базового обучения езде на мотоцикле".

Рама сделана из стали, тогда как у ближайшего конкурента КТМ рама из хромансиля. Частично благодаря этому белорусский мотоцикл значительно дешевле аналога. Производство изделий из стали марки 30хгса - дорогостоящая операция. Но при этом байк не значительно тяжелее КТМ - всего на пару-тройку килограммов.

"Кроме того, многие детали "европейцев" сделаны у них на родине, где труд дорогостоящий. Наши комплектующие изготавливаются в Азии, их производство стоит дешевле".

Не у всех мотоциклов в базе есть счетчик моточасов, а здесь он имеется.  


Рычаг сцепления имеет гидравлический привод.
В Беларуси когда-то производились спортивные мотоциклы. Сегодня SMT продолжает традицию создания недорогих мотоциклов для начинающих спортсменов. "Мы предлагали руководству мотовелозавода производить спортивные мотоциклы под брендом M1NSK. Опыт у нас есть, причем немалый. Продукт узкоспециализированный, но и конкуренция небольшая. На заводе отклика пока нет. В любом случае мы всегда открыты к любому сотрудничеству. Планируем довести мотоцикл до ума, произвести новую партию, а также поучаствовать в выставках в Европе. Пока нацелены на продажу в частные и государственные школы по мотоциклетным видам спорта. А в перспективе хотим сделать так, чтобы мотоциклы SMT продавались и в Европе". 


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания "Спортивные мотоциклетные технологии" начала работать совсем недавно - весной 2018 года. Тем не менее планы у нее амбициозные - выход на европейский рынок.
 
Новости дня
Новости разные
 
Риски глобальной рецессии высоки - глава Минфина РФ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика