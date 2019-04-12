В Минске начали производить спортивные мотоциклы

abw.by В преддверии выставки "Мотовелоэкспо" мы поговорили с Сергеем Серёгиным, Андреем Малейчиком и Алексеем Ярыгиным - основателями компании. Андрей Малейчик когда-то работал в ОАО "МОТОВЕЛО", где под его руководством в 2011 году был создан конкурентный кроссовый мотоцикл с 4-тактным двигателем жидкостного охлаждения Minsk RX250 и его модификации. Двое других коллег с мототехникой и мотоспортом тоже на "ты". В планах у ребят - продажа мотоциклов не только в СНГ, но и выход на европейский рынок, пишет





Байки узкоспециализированные, мотоциклы для мотобола сегодня и вовсе в мире производят единицы, а доступные по стоимости юниорские мотоциклы для мотобола, пожалуй, - они единственные! Причем стоимость их мотоциклов в два раза ниже, чем у именитых европейских марок. Компания тесно сотрудничает с Центральным советом ДОСААФ как основным потенциальным потребителем спортивной мототехники в Республике Беларусь и имеет ощутимую поддержку от СДЮСТШ по автомотоспорту ДОСААФ в области проведения успешных испытаний опытных спортивных мотоциклов.





"И мы сами, и наши дети участвуют в соревнованиях, поэтому мы видим, насколько это затратный вид спорта. Спонсорской поддержки в Беларуси практически не найти. Появилась идея предложить родителям более доступный мотоцикл для старта в спорте. Ведь поначалу нужно определить, подойдет ребенку спорт или нет. Готов ли он заниматься мотокроссом, супермото или мотоболом. А мотоцикл и экипировка - это большие деньги. Изучив рынок, мы решили, что можем сделать доступный мотоцикл. Но не сказать, что дешевый. Любой технический вид спорта априори дорогой. Но мы пытаемся сделать старт в нем доступнее".





Для первых шагов в юношеском мотокроссе обычно покупается сильно подержанный мотоцикл с большой выработкой ресурса. Байки падают, на них ездят неопытные пользователи, поэтому техника бывает в очень плохом состоянии.





"Подержанный европейский аналог нашего мотоцикла стоит 2500-3000 долларов, или 5000-7000 рублей. Это байки с пробегом от 70 до 120 моточасов. Наш новый мотоцикл стоит 7780 рублей с НДС, или 3500 долларов. Новый европейский аналог будет стоить около 7500 долларов, или 15.500 рублей, то есть в два раза дороже. Но не думаем, что в два раза лучше. В спорте ломается все: и KTM, и Husqvarna, и другие именитые марки.





Эту технику нужно постоянно ремонтировать, обслуживать в связи с очень тяжелыми условиями эксплуатации. Плюс нашей техники в том, что запчасти к ней стоят раза в два дешевле. Обслуживание и ремонт - немалая часть затрат, поскольку техника находится в очень жестких условиях эксплуатации. Для примера, цилиндр КТМ 85 кубических сантиметров отдельно стоит около 400 евро, у нас - примерно 299 долларов. Разница в стоимости запчастей - 1,5-2 раза. Пока у нас малые объемы, но мы стараемся держать небольшой склад запчастей. В будущем планируем его расширять".









У компании уже есть три модели - это кроссовый мотоцикл MX85, байк для супермото SM85 и мотобольный вариант MB85.





"В перспективе мы планируем освоить 125-кубовый мотоцикл, а также 50-кубовый для совсем юных спортсменов. Пока мы еще не продумали процент локализации, сделали только первую пробную партию и продали два мотоцикла. Возможно, экипажную часть всех мотоциклов будем изготавливать самостоятельно в нашей стране, как это происходит с рамой мотобольного мотоцикла. В мотобольном мотоцикле рама уникальная. Она усиленная, имеет ряд конструкционных отличий от рамы кроссового мотоцикла".

Модели разработаны на базе 85-кубового двухтактного мотора, сделанного по лицензии в Азии.





"Это полная копия двигателя КТМ. Мощность - 24,5 лошадиной силы. Примерно на половину лошадиной силу меньше, чем у европейского мотора. Мы очень долго его искали, ведь двигатель - основа всего. Нас не устраивало качество многих китайских двигателей, причем даже от крупных производителей. Этот мотор мы нашли на небольшом заводе в Китае - и удивились качеству исполнения. Отливка без нареканий. Коленвал, коробка передач, сцепление тоже достойного качества. Но мы все же полностью не доверяем азиатской сборке. В любом случае спортивную технику нужно постоянно перебирать. Поэтому перед установкой мотора в раму мы его разбираем до винтика, проверяем допуски, правильность установки сальников, подшипники, добавляем, где нужно, смазку. В первых партиях один из сальников запотевал. С партнерами мы договорились о замене на более качественный сальник. В общем, после нашей переборки двигатель буде работать без нареканий".





После мотора сотрудники SMT начали подбирать комплектующие.









"Так как в перспективе мы планируем выходить на европейский рынок, то нацелены на то, чтобы продукт был качественным. В ином случае в Европе мы не сможем его продавать. Поэтому комплектующие тщательно подбирали у азиатских производителей - в Китае, Гонконге и Тайване. Кое-что покупали в Европе. В Азии сейчас можно найти качественные комплектующие, если знать, как и где искать. Но приводная цепь, к примеру, нас не устраивает - очень быстро тянется. Будем менять. Производителя рулей тоже, скорее всего, заменим. Пластик мягкий, качественный - нас полностью устраивает. Он из Китая, отличать его здесь самостоятельно смысла не видим - не те объемы. Траверсы, колесные хабы, звездочка, лапка переключения передач и рычаг тормоза выточены из алюминия. Можно было бы поставить проще, но хотелось, чтобы мотоцикл оставлял приятное впечатление в мелочах. Шины китайские. Они жестковаты, расстояние между шашками велико, но отзывы у детской школы положительные. Дело в том, что они износостойкие, что хорошо для базового обучения езде на мотоцикле".





Рама сделана из стали, тогда как у ближайшего конкурента КТМ рама из хромансиля. Частично благодаря этому белорусский мотоцикл значительно дешевле аналога. Производство изделий из стали марки 30хгса - дорогостоящая операция. Но при этом байк не значительно тяжелее КТМ - всего на пару-тройку килограммов.





"Кроме того, многие детали "европейцев" сделаны у них на родине, где труд дорогостоящий. Наши комплектующие изготавливаются в Азии, их производство стоит дешевле".





Не у всех мотоциклов в базе есть счетчик моточасов, а здесь он имеется.









Рычаг сцепления имеет гидравлический привод.

В Беларуси когда-то производились спортивные мотоциклы. Сегодня SMT продолжает традицию создания недорогих мотоциклов для начинающих спортсменов. "Мы предлагали руководству мотовелозавода производить спортивные мотоциклы под брендом M1NSK. Опыт у нас есть, причем немалый. Продукт узкоспециализированный, но и конкуренция небольшая. На заводе отклика пока нет. В любом случае мы всегда открыты к любому сотрудничеству. Планируем довести мотоцикл до ума, произвести новую партию, а также поучаствовать в выставках в Европе. Пока нацелены на продажу в частные и государственные школы по мотоциклетным видам спорта. А в перспективе хотим сделать так, чтобы мотоциклы SMT продавались и в Европе".



