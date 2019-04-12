В Японии будет назначен новый министр по делам Олимпиады и Паралимпиады









Судзуки сменит на этом посту ушедшего в среду в отставку Ёситака Сакурада. Он покинул должность после своего комментария, который серьезно принизил важность усилий по реконструкции северо-востока Японии.





В четверг утром Абэ сказал журналистам, что назначит Судзуки на пост, который тот занимал до ушедшего в отставку Сакурада. Абэ назвал Судзуки ветераном, который также работал и министром по делам окружающей среды.





Судзуки родом из префектуры Иватэ, которая серьезно пострадала во время разрушительных землетрясения и цунами 2011 года. По словам Абэ, Судзуки надеется, что Олимпийские игры помогут ускорить восстановление региона.





Премьер-министр сказал, что ждет от Судзуки усилий для возвращения доверия людей и успешного проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года.





Абэ отметил, что все члены его кабинета должны считать себя министрами по делам восстановления и прикладывать все усилия для возвращения жизни на северо-востоке страны в нормальное русло.



