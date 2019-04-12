Белоруска сняла на видео свои роды, и его посмотрело почти 3 миллиона человек на YouTube

tut.by На канале Mary Fish можно найти видео с концертов, рецепты десертов, рассказы о путешествиях и детях. Но самый популярный ролик — съемка процесса родов. За два года видео посмотретили 2 875 248 раз (на 12 апреля 2019 года). Сделать запись во время партнерских родов было ее идей, а оператором выступил муж. Мария Орешко, блогер из Минска , снимает знаменательные события из своей жизни и загружает на YouTube, пишетНа канале Mary Fish можно найти видео с концертов, рецепты десертов, рассказы о путешествиях и детях. Но самый популярный ролик — съемка процесса родов. За два года видео посмотретили 2 875 248 раз (на 12 апреля 2019 года). Сделать запись во время партнерских родов было ее идей, а оператором выступил муж.

интервью телеканалу «Дождь» Мария рассказала, что не ожидала такой популярности ролика, потому что подобных «репортажей» на этом сервисе много. «Дождь» Мария рассказала, что не ожидала такой популярности ролика, потому что подобных «репортажей» на этом сервисе много.





— Не могу сказать, что я смотрю много видео, я смотрю отдельных блогеров. Но будучи беременной, ни в первый, ни во второй, ни в третий раз я ни разу не смотрела видео про роды. Для меня это скорее архивное видео. Может быть, кому-то интересно увидеть обстановку в роддоме, в котором я рожала... Ни каких-то интимных подробностей, ни подробностей самого процесса там не показано. Мне будет интересно через годы показать своему сыну, как начиналась его жизнь.





Роды Марии проходили в шестом роддоме, на свет появился мальчик, которого назвали Леон. Это третий ребенок в семье.



