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Белоруска сняла на видео свои роды, и его посмотрело почти 3 миллиона человек на YouTube
Источник материала: Партизан
Появление на свет ребенка — интимный момент, но одна мама сняла на видео свои роды, и его посмотрело почти 3 миллиона человек на YouTube.
Мария Орешко, блогер из Минска, снимает знаменательные события из своей жизни и загружает на YouTube, пишет
В
— Не могу сказать, что я смотрю много видео, я смотрю отдельных блогеров. Но будучи беременной, ни в первый, ни во второй, ни в третий раз я ни разу не смотрела видео про роды. Для меня это скорее архивное видео. Может быть, кому-то интересно увидеть обстановку в роддоме, в котором я рожала... Ни каких-то интимных подробностей, ни подробностей самого процесса там не показано. Мне будет интересно через годы показать своему сыну, как начиналась его жизнь.
Роды Марии проходили в шестом роддоме, на свет появился мальчик, которого назвали Леон. Это третий ребенок в семье.
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Появление на свет ребенка — интимный момент, но одна мама сняла на видео свои роды, и его посмотрело почти 3 миллиона человек на YouTube.
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