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Белоруска сняла на видео свои роды, и его посмотрело почти 3 миллиона человек на YouTube

13.04.2019 09:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Появление на свет ребенка — интимный момент, но одна мама сняла на видео свои роды, и его посмотрело почти 3 миллиона человек на YouTube.

Мария Орешко, блогер из Минска, снимает знаменательные события из своей жизни и загружает на YouTube, пишет tut.by На канале Mary Fish можно найти видео с концертов, рецепты десертов, рассказы о путешествиях и детях. Но самый популярный ролик — съемка процесса родов. За два года видео посмотретили 2 875 248 раз (на 12 апреля 2019 года). Сделать запись во время партнерских родов было ее идей, а оператором выступил муж.
В интервью телеканалу «Дождь» Мария рассказала, что не ожидала такой популярности ролика, потому что подобных «репортажей» на этом сервисе много.

— Не могу сказать, что я смотрю много видео, я смотрю отдельных блогеров. Но будучи беременной, ни в первый, ни во второй, ни в третий раз я ни разу не смотрела видео про роды. Для меня это скорее архивное видео. Может быть, кому-то интересно увидеть обстановку в роддоме, в котором я рожала... Ни каких-то интимных подробностей, ни подробностей самого процесса там не показано. Мне будет интересно через годы показать своему сыну, как начиналась его жизнь.

Роды Марии проходили в шестом роддоме, на свет появился мальчик, которого назвали Леон. Это третий ребенок в семье.


 
Теги: Минск
 
 
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Появление на свет ребенка — интимный момент, но одна мама сняла на видео свои роды, и его посмотрело почти 3 миллиона человек на YouTube.
 
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