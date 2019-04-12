Мужчина в инвалидной коляске поджег себя перед Белым домом





На месте инцидента в Вашингтоне





сообщила Секретная служба США в Twitter. В Вашингтоне неизвестный мужчина поджег себя перед зданием Белого дома. Об этом 12 апреляСекретная служба США в Twitter.

Отмечается, что мужчина на электрической каталке поджег свою куртку, когда находился недалеко от северной части забора перед Белым домом.

На ситуацию отреагировали офицеры Секретной службы, которые оказали пострадавшему первую помощь. Его доставили в больницу с повреждениями, не представляющими опасности для жизни.

По данным СМИ, поступок мужчины скорее всего был протестной демонстрацией.





Напомним, в декабре прошлого года неизвестный мужчина залез на главную рождественскую ель США, стоящую в парке неподалеку от Белого дома.



