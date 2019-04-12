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Мужчина в инвалидной коляске поджег себя перед Белым домом

13.04.2019 09:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В результате инцидента на Пенсильвания-авеню неизвестный был госпитализирован без угрозы для жизни. Мотивы его поступка не известны.


На месте инцидента в Вашингтоне

В Вашингтоне неизвестный мужчина поджег себя перед зданием Белого дома. Об этом 12 апреля сообщила Секретная служба США в Twitter.
 
Отмечается, что мужчина на электрической каталке поджег свою куртку, когда находился недалеко от северной части забора перед Белым домом.
 
На ситуацию отреагировали офицеры Секретной службы, которые оказали пострадавшему первую помощь. Его доставили в больницу с повреждениями, не представляющими опасности для жизни.
По данным СМИ, поступок мужчины скорее всего был протестной демонстрацией.

Напомним, в декабре прошлого года неизвестный мужчина залез на главную рождественскую ель США, стоящую в парке неподалеку от Белого дома. 
 


 
 
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В результате инцидента на Пенсильвания-авеню неизвестный был госпитализирован без угрозы для жизни. Мотивы его поступка не известны.
 
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