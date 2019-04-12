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Прибыль "Интеграла" упала в три раза

13.04.2019 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ОАО «Интеграл» — управляющая компания холдинга «Интеграл» отчиталась за 2018 год.

Предприятие за прошлый год незначительно снизило выручку. Она уменьшилась на 3,6% до 191,88 млн рублей. Себестоимость при этом выросла на 8,3% до 133,17 млн рублей, говорится в отчете размещенном на Едином портале финансового рынка,пишет belmarket.by
В результате прибыль от реализации сократилась более чем в два раза до 18,8 млн рублей.

Чистая прибыль упала в 3,1 раза до 10,24 млн рублей.


 
 
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ОАО «Интеграл» — управляющая компания холдинга «Интеграл» отчиталась за 2018 год.
 
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