belmarket.by Предприятие за прошлый год незначительно снизило выручку. Она уменьшилась на 3,6% до 191,88 млн рублей. Себестоимость при этом выросла на 8,3% до 133,17 млн рублей, говорится в отчете размещенном на Едином портале финансового рынка,пишет

В результате прибыль от реализации сократилась более чем в два раза до 18,8 млн рублей.





Чистая прибыль упала в 3,1 раза до 10,24 млн рублей.



