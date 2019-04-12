Парень – чемпион Европы, на его коже мало свободного места

Геннадия Лаптева 9 тату, в том числе на шее. И он не намерен останавливаться, пише т Трибуна. 9 тату, в том числе на шее. И он не намерен останавливаться,т Трибуна.





В минувшие выходные в Грузии стартовал чемпионат Европы по тяжелой атлетике. В весовой категории до 61 кг победу одержал белорус Геннадий Лаптев. В сумме двоеборья 20-летний новополчанин поднял 286 кг (133 в рывке + 153 в толчке), благодаря чему опередил представителей Турции Беньями Шазира (283 кг) и Ферди Хардаля — (282). Мимо успехов молодого спортсмена не прошел Александр Лукашенко, подписавший лаконичное, но эмоциональное поздравление. Это первая взрослая медаль Лаптева, однако он становился чемпионом Европы среди юниоров в 2017 и 2018 годах. Впрочем, успехи в спорте – не единственный повод следить за парнем. У силача дикая страсть к татуировкам – на его теле осталось не так много свободного места.





Откуда взялось такое странное увлечение? Как удается совмещать тренировки и сеансы у тату-мастера? Геннадий Лаптев ответил на эти и многие другие вопросы «Трибуны».

Скрывал от мамы, что занимается тяжелой атлетикой

– На самом деле в жизни перепробовал огромное количество различных секций. Могу ошибаться, но до тяжелой атлетики было семь видов спорта. Например, плавание, метание молота, тайский бокс. В общем, много чего. И вот из всего этого списка только тяжелая атлетика по-настоящему зацепила. Мне кажется, был 2009 год. То есть на тот момент мне было 10-11 лет. Самое интересное, что изначально мама меня записала на тайский бокс и даже настояла на том, чтобы я туда ходил. Однако никакого удовольствия от бокса я не получал и решил втихаря от нее пойти на тяжелую атлетику. Об этом она узнала только спустя полтора года, когда нашла под кроватью медали и кубки. Кстати, она довольно спокойно восприняла это, мол, ладно, делай, что хочешь.

Из-за допинг-скандалов в сборной у Лаптева почти нет шансов попасть на Олимпиаду в Токио

– Действительно, мое участие в Олимпиаде под большим вопросом. Во-первых, у нашей сборной только одна лицензия. Может быть, в ближайшее время что-то изменится и нам предоставят больше квот, но я в это особо не верю. Обычно на вид дается около пяти мест, но из-за допинговых скандалов в прошлом нам урезали количество лицензий. Сейчас в сборной очень много молодых ребят и обидно, что не наше поколение, грубо говоря, накосячило, а страдаем мы. Возможно, будем подавать какое-то прошение, чтобы нашей сборной увеличили количество квот.





Во-вторых, сейчас мне нужно переходить в более тяжелый вес, и я попросту не успею набрать форму к Олимпиаде. Думаю, в нашей сборной и без меня полно молодых, сильных, перспективных ребят, которые смогут достойно представить страну на таком крупном турнире. Хотя, конечно, если мне скажут ехать, готов скинуть хоть 20 кг и выступать.

На ЧМ в Ашхабаде у новополчанина начались судороги

– Удерживать себя в определенном весе не то, что тяжело, скорее, нестабильно. Потому что после того, как скидываю вес, у меня порой случаются судороги. Так, например, было в прошлом году на чемпионате мира в Ашхабаде. Я замечательно выступил на юниорском чемпионате Европы в Польше, поднял хорошие килограммы, а через неделю на взрослом мире уже не мог конкурировать на равных с остальными. У меня начались судороги. Получается, организм по-разному реагирует на сгон веса. В общем-то, как повезет, можно сказать, лотерея.













На данный момент вешу 65 кг и это еще не до конца восстановился. Обычный мой вес колеблется в районе 70 кг, а перед турнирами сгоняю до 61 кг. Такие эксперименты с организмом чреваты неприятными последствиями, поэтому буду переходить в категорию до 67 кг. В принципе, нет проблем набрать лишние килограммы. Вопрос в другом: как проработать этот вес. Чтобы это были не жиры, а мышцы. Думаю, на это понадобится около года. Также у меня произошли некоторые изменения в тренировочном процессе. На занятиях уже поднимал веса на уровне первого места взрослого чемпионата мира – 140 в рывке и 170 в толчке. Теперь понимаю, что готов бороться за медали на взрослых турнирах.

Первую татуировку набил на шее в 16 лет

– Если честно, первая татуировка появилась очень давно. Вроде как это был 2015 год. Мне всегда нравились татуировки на шее, поэтому захотел и сделал. И я не вкладывал какой-то смысл или значение. Просто расцениваю это как украшение. Что касается шеи, мне безумно нравится, как гармонично сочетаются татуировка и одежда. Наверное, с трудом возможно разглядеть, что у меня изображено, но это волк. Выполнен он в традиционном стиле. Татуировку сделал задолго до совершеннолетия, поэтому не преследовал цель откосить от армии.

Тату на плече – неизвестная девушка из Instagram

– Поначалу эскизы для татуировок сам искал в интернете. Те рисунки, которые нравились, набивал. В дальнейшем уже многое собиралось из головы. Накидаю мастеру несколько фотографий, которые привлекли внимание, а он склеивает их и рисует эскиз. Естественно, советуемся с ним, обсуждаем детали, прорабатываем все мелочи. Например, татуировка на плече собрана из шести различных фотографий. Девушка вообще взята рандомная из Instagram. Не хотел набивать что-то типичное, банальное. Знаете, сейчас по интернету гуляет фото одной девушки и многие ее использует в качестве эскиза. Мне не хотелось быть, как все. Поэтому сам искал, выбирал, сравнивал. Кстати, на девушку эту даже не подписался. Просто заметил, сохранил фото в закладах и на этом все, не слежу за ее жизнью.









Всего на теле парня девять татуировок, и он не собирается останавливаться

– На данный момент у меня девять татуировок. Как уже сказал, одна в виде волка на шее, есть еще два разных волка на животе. На руке набил девушку, змею, глаз и кинжал. На ноге – еще девушка. Честно говоря, на руке практически не осталось свободного места. Только маленькие промежутки. Не задумывался над тем, что будет дальше. Есть какие-то наброски, идеи, задумки, но пока ничего конкретного. Сначала есть желание доделать прежние, а затем сесть и хорошенько подумать над будущими работами. Не знаю, есть ли смысл полностью забиваться. Как минимум можно закрыть вторую руку, ногу и живот. А вот смысла в татуировке на спине не вижу. Я ведь все равно ее буду редко видеть.

Мама думала, что татуировка будет маленького размера, а оказалось, что на всю шею

– Естественно, перед тем набить первую татуировку, подошел к маме и узнал ее мнение. Она вроде как дала добро, но я не уточнил, какого размера будет на шее татуировка. Мама сказала, что я уже взрослый и сам могу принимать решения. Когда все-таки сделал татуировку, мама, конечно, сильно удивилась и, тяжело вздохнув, сказала:«Понятно…» Не помню, чтобы она ругалась или не разговаривала со мной несколько дней. Все как-то было попроще, хотя слышал от других, что и до такого может доходить.





Теперь, когда возвращаюсь со сборов, первым делом мама спрашивает:«Что на этот раз набил?» А вот по поводу коллег, могу сказать, что они, наоборот, способствуют появлению новых татуировок. Всегда интересуются дальнейшими планами. Спрашивают, когда полностью забьюсь. А некоторые еще и свои предложения высказывают: давай то, давай это, а может вот это. В общем, очень забавно.

Если съездит на Олимпиаду, сделает татуировку в виде колец

– Много раз думал о том, чтобы сделать татуировку в виде олимпийских колец. Но, блин, мне кажется, бить просто так нет никакого смысла. Такую татуировку делают спортсмены, которые поучаствовали в Играх. А у меня что она будет значить? Что я тренируюсь в олимпийском виде спорта? Нет, это глупо. Для начала нужно съездить на Олимпиаду, а потом сделать татуировку.













В первые дни после посещения тату-мастера на тренировке может подняться температура





– Очень сложно набить татуировку, когда тренируешься в постоянном режиме. Это реальная проблема. Фактически сходить к мастеру могу только во время сборов в Новополоцке. И то если они [сборы] носят восстановительный характер. У меня не раз такое было, что после посещения салона поднималась температура на тренировке. Беда еще в том, что из-за тренировок татуировка плохо заживает . Сейчас разговариваю с вами, смотрю на несколько последних работ и вижу, что они плохо зажили, остались шрамы. Скорее всего, придется перебивать. Так что реально это очень сложный процесс – все подгадать. Нужно, чтобы совпало сразу несколько факторов.









Делаю все возможное со своей стороны, чтобы ни в коем случае не страдал тренировочный процесс. Если я набил себе что-то, значит, это моя проблема. Температура, головные боли, кровь – все это совершенно неважно. Не позволяю себе халтурить и не прошу поблажек. Всем видом показываю, что отлично себя чувствую. Например, в прошлый раз делал татуировку на животе и понял, что для меня это самое болезненное место. Как-то не был готов к тому, что все так пройдет. По окончании сеанса у меня была тренировка, уже на ней плохо себя почувствовал, как-то оттренировался и с температурой пошел домой отдыхать.





Понимаю, что поступаю неправильно, когда набиваю что-то и тренируюсь в тот же день.

Всего на татуировки Лаптев потратил тысячу долларов

– Не жалею ни об одной своей татуировке. Даже по поводу первой, хотя она сделана в совершенно другом стиле, очень коряво и плохо зажила. Тем не менее мне она нравится. И вообще ни о чем не желаю. Все мои татуировки выполнены в темных тонах, поэтому перекрасить их, убрать, изменить практически невозможно. А что касается суммы, потраченной на татуировки, нет, это не несколько тысяч долларов, а примерно одна [тысяча].





Фото: weightlifting_belarus, atginsta, gennady_laptev



