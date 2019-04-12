ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что Прокопеня предложил Лукашенко изменить в системе образования?

13.04.2019 12:38 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Виктор Прокопеня предложил перевести документооборот в школах полностью в электронную форму, больше внимания уделять профориентации, пересмотреть учебные планы, а также усилить изучение английского языка.

По мнению Прокопени, в сфере образования сохраняется излишняя бюрократическая нагрузка на педагогов, не хватает индивидуального подхода к каждому учащемуся. Виктор Прокопеня предложил перевести документооборот в школах полностью в электронную форму, распространить практику виртуальных видеоуроков, а также усилить изучение английского языка. Кроме прочего, он высказал просьбу изменить статус Администрации Парка высоких технологий с тем, чтобы у ПВТ появилась возможность оказывать более значительную помощь учреждениям образования, пишет Ежедневник.

Что касается последнего пункта, глава государства подчеркнул, что возникший вопрос можно решить гораздо проще.

«Дело не в статусе. Дело в проблеме. Какую надо решить проблему: куча денег в ПВТ, но вы не можете по каким-то там закорючкам и законам эти деньги куда-то направить. Так это в течение суток решается, не надо статус менять. Напиши одно письмо. Я даже не буду на экспертизу отправлять, если ты мне распишешь, куда и зачем, я подпишу в течение суток, - сказал Александр Лукашенко. - Ради чего мы статус меняем… Ради того, чтобы вы свои кровно заработанные деньги могли подарить преподавателю, ученику или студенту… Да Господь с вами. Я готов. Хоть сегодня скажите, сколько денег и куда направить. Я немедленно приму решение пока без подписи. Устно дам команду».


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виктор Прокопеня предложил перевести документооборот в школах полностью в электронную форму, больше внимания уделять профориентации, пересмотреть учебные планы,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Один из главных врагов огородника. Как узнать и уничтожить долгоносика?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика