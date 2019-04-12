Что Прокопеня предложил Лукашенко изменить в системе образования?

пишет Ежедневник. По мнению Прокопени, в сфере образования сохраняется излишняя бюрократическая нагрузка на педагогов, не хватает индивидуального подхода к каждому учащемуся. Виктор Прокопеня предложил перевести документооборот в школах полностью в электронную форму, распространить практику виртуальных видеоуроков, а также усилить изучение английского языка. Кроме прочего, он высказал просьбу изменить статус Администрации Парка высоких технологий с тем, чтобы у ПВТ появилась возможность оказывать более значительную помощь учреждениям образования,Ежедневник.





Что касается последнего пункта, глава государства подчеркнул, что возникший вопрос можно решить гораздо проще.





«Дело не в статусе. Дело в проблеме. Какую надо решить проблему: куча денег в ПВТ, но вы не можете по каким-то там закорючкам и законам эти деньги куда-то направить. Так это в течение суток решается, не надо статус менять. Напиши одно письмо. Я даже не буду на экспертизу отправлять, если ты мне распишешь, куда и зачем, я подпишу в течение суток, - сказал Александр Лукашенко. - Ради чего мы статус меняем… Ради того, чтобы вы свои кровно заработанные деньги могли подарить преподавателю, ученику или студенту… Да Господь с вами. Я готов. Хоть сегодня скажите, сколько денег и куда направить. Я немедленно приму решение пока без подписи. Устно дам команду».



