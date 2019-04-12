Медведев заработал больше Путина





сайте Кремля декларациях первых лиц государства о доходах, расходах и имуществе. Такие данные содержатся в опубликованных наКремля декларациях первых лиц государства о доходах, расходах и имуществе.





В среднем ежемесячный заработок президента в прошлом году составил 720,7 тыс. рублей.





В собственности российского президента - квартира площадью 77 кв.м и гараж площадью 18 кв.м. В пользовании президента также квартира в 153,7 кв м и гаражное место на 18 кв м. Все эти объекты находятся в России.





Путин по-прежнему является обладателем двух раритетных автомобилей - «Волга» ГАЗ М21, внедорожника «Нива» и прицепа «Скиф».





Премьер-министр России Д.Медведев в 2018 году заработал 9,917 млн рублей (около 262 тыс. манатов - ред.). Это на 1,35 млн рублей больше, чем в 2017 году.





В собственности у Медведева квартира площадью 367,8 кв.м и два автомобиля - «ГАЗ-20» и «ГАЗ-21».



