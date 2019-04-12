|
Лукашенко думает, нужно ли для ПВТ отдельное министерство
Источник материала: Партизан
Руководитель Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству вернуться к вопросу создания Министерства цифровой экономики и принять во втором квартале этого года решение, нужна ли в стране эта структура.
Лукашенко в ПВТ. Фото: president.gov.by
Об этом он заявил во время встречи в Парке высоких технологий с представителями IT-сообщества,
Инициировал создание министерства основатель инвестиционной компании VP Capital Виктор Прокопеня. По его мнению, ведомство могло бы стать своеобразным центральным штабом, который бы замкнул на себе все процессы информатизации в стране,
Лукашенко в целом положительно оценил инициативу. «Если получится, не ломая структуру правительства, вмонтировать министерство цифровой экономики как пласт для развития государства, мы это сделаем», – сказал он.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководитель Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству вернуться к вопросу создания Министерства цифровой экономики и принять во втором квартале этого...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)