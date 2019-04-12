Лукашенко думает, нужно ли для ПВТ отдельное министерство





Лукашенко в ПВТ. Фото: president.gov.by





передает БЕЛТА. Об этом он заявил во время встречи в Парке высоких технологий с представителями IT-сообщества,БЕЛТА.





Виктор Прокопеня. По его мнению, ведомство могло бы стать своеобразным центральным штабом, который бы замкнул на себе все процессы информатизации в стране, пишет Белсат. Инициировал создание министерства основатель инвестиционной компании VP Capital. По его мнению, ведомство могло бы стать своеобразным центральным штабом, который бы замкнул на себе все процессы информатизации в стране,Белсат.





Лукашенко в целом положительно оценил инициативу. «Если получится, не ломая структуру правительства, вмонтировать министерство цифровой экономики как пласт для развития государства, мы это сделаем», – сказал он.







