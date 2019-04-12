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Лукашенко думает, нужно ли для ПВТ отдельное министерство

13.04.2019 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руководитель Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству вернуться к вопросу создания Министерства цифровой экономики и принять во втором квартале этого года решение, нужна ли в стране эта структура.


Лукашенко в ПВТ. Фото: president.gov.by

Об этом он заявил во время встречи в Парке высоких технологий с представителями IT-сообщества, передает БЕЛТА.

Инициировал создание министерства основатель инвестиционной компании VP Capital Виктор Прокопеня. По его мнению, ведомство могло бы стать своеобразным центральным штабом, который бы замкнул на себе все процессы информатизации в стране, пишет Белсат.

Лукашенко в целом положительно оценил инициативу. «Если получится, не ломая структуру правительства, вмонтировать министерство цифровой экономики как пласт для развития государства, мы это сделаем», – сказал он.



 
 
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Руководитель Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству вернуться к вопросу создания Министерства цифровой экономики и принять во втором квартале этого...
 
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