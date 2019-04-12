gazetaby.com В частности, Александр Лукашенко назвал такие предприятия как МТЗ и «Белоруснефть», пишет

– Романчук соскочил, а эти ж никуда не денутся. Президент дал же им гавань. Социальная ответственность должна же какая-то быть, – сказал с иронией в программе Экономика на пальцах Сергей Чалый.





Пошутил экономист и по поводу заявления главы государства, что он не против подключения к вопросу помощи убыточным колхозам и частных компаний:





– А действительно: у нас же декларируется равенство форм собственности. Почему одним колхозы дают, а другим нет? ПВТ приготовиться.





Чалый обратил внимание на последствия предложения главы государства о передачи убыточных колхозов успешным предприятиям.





– Понятно, что результатом является не прекращение деятельности хронически убыточных предприятий, а расширение практики подшефных хозяйств, – сказал экономист.



