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Чалый: "Романчук соскочил, а эти ж никуда не денутся. ПВТ приготовиться"

13.04.2019 12:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экономист Сергей Чалый прокомментировал предложение главы государства «догрузить» успешные предприятия убыточными колхозами.

В частности, Александр Лукашенко назвал такие предприятия как МТЗ и «Белоруснефть», пишет gazetaby.com
– Романчук соскочил, а эти ж никуда не денутся. Президент дал же им гавань. Социальная ответственность должна же какая-то быть, – сказал с иронией в программе Экономика на пальцах Сергей Чалый.

Пошутил экономист и по поводу заявления главы государства, что он не против подключения к вопросу помощи убыточным колхозам и частных компаний:

– А действительно: у нас же декларируется равенство форм собственности. Почему одним колхозы дают, а другим нет? ПВТ приготовиться.

Чалый обратил внимание на последствия предложения главы государства о передачи убыточных колхозов успешным предприятиям. 

– Понятно, что результатом является не прекращение деятельности хронически убыточных предприятий, а расширение практики подшефных хозяйств, – сказал экономист.


 
 
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Экономист Сергей Чалый прокомментировал предложение главы государства «догрузить» успешные предприятия убыточными колхозами.
 
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