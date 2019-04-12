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Известный британский комик умер на сцене под хохот зрителей

13.04.2019 12:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Популярный в Британии 60-летний стендап-комик Ян Когнито умер прямо на сцене во время выступления в баре Atic в Бистере. Об этом сообщает ВВС.



Как стало известно, комик во время шоу "сидел на стуле и откинулся на пять минут". Публика решила, что это – часть выступления, и продолжала смеяться, не подозревая, что артист уже умер.

Один из поклонников Яна Когнито сказал, что он "сделал действительно хороший сет".

"Всего за 10 минут до того, как присесть, он пошутил насчет инсульта", – сказал зритель.

Персонал пытался делать непрямой массаж сердца комику, но попытки оказались тщетными. 

Ян Когнито родился в 1958 году, и начал выступать в середине восьмидесятых. В 1999 году он получил награду Time Out за лучшее стендап-выступление.

 
 
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Популярный в Британии 60-летний стендап-комик Ян Когнито умер прямо на сцене во время выступления в баре Atic в Бистере. Об этом сообщает ВВС.
 
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