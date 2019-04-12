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Белорус Вадим Стрельцов завоевал «бронзу» на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

13.04.2019 12:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский тяжелоатлет Вадим Стрельцов занял третье место в двоеборье в весовой категории до 102 кг на чемпионате Европы, который проходит в Батуми, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Первое место у украинца Дмитрия Чумака — 391 кг (175 в рыке +216 в толчке), второе занял армянин Самвел Гаспарян 377 кг (168+209). Вадим Стрельцов — третий с результатом 376 кг (170 + 206).

Ранее он завоевал «серебро» в рывке (170 кг).

Сегодня также выступят еще два белорусских спортсмена — Андрей Арямнов (до 109 кг) и Эдуард Зезюлин (свыше 109 кг).


 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский тяжелоатлет Вадим Стрельцов занял третье место в двоеборье в весовой категории до 102 кг на чемпионате Европы, который проходит в...
 
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