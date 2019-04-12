Белорус Вадим Стрельцов завоевал «бронзу» на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Первое место у украинца Дмитрия Чумака — 391 кг (175 в рыке +216 в толчке), второе занял армянин Самвел Гаспарян 377 кг (168+209). Вадим Стрельцов — третий с результатом 376 кг (170 + 206).





Ранее он завоевал «серебро» в рывке (170 кг).





Сегодня также выступят еще два белорусских спортсмена — Андрей Арямнов (до 109 кг) и Эдуард Зезюлин (свыше 109 кг).



