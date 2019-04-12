|
Белорус Вадим Стрельцов завоевал «бронзу» на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Источник материала: Партизан
Белорусский тяжелоатлет Вадим Стрельцов занял третье место в двоеборье в весовой категории до 102 кг на чемпионате Европы, который проходит в Батуми,
Первое место у украинца Дмитрия Чумака — 391 кг (175 в рыке +216 в толчке), второе занял армянин Самвел Гаспарян 377 кг (168+209). Вадим Стрельцов — третий с результатом 376 кг (170 + 206).
Ранее он завоевал «серебро» в рывке (170 кг).
Сегодня также выступят еще два белорусских спортсмена — Андрей Арямнов (до 109 кг) и Эдуард Зезюлин (свыше 109 кг).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский тяжелоатлет Вадим Стрельцов занял третье место в двоеборье в весовой категории до 102 кг на чемпионате Европы, который проходит в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)