Месси купил отель «только для взрослых»









По словам бывшего владельца Висента Миральеса, знаменитый футболист купил четырехзвездочный отель, работающий в формате "только для взрослых" на восточном побережье острова в курортном поселке Сильот. Также он добавил, что сейчас там ведутся масштабные ремонтные работы, и открытие назначено на 2 мая.





Некоторые туристы, рассказывая об отдыхе в этом отеле, назвали его "идеальным для романтического отдыха", другие же утверждают, что он ужасный и достоин одной "звезды".





Как сообщает издание, есть основания полагать, что после капитального ремонта отель может открыться как пятизвездочный.