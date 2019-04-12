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Месси купил отель «только для взрослых»
Источник материала: Партизан
Нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси (Lionel Messi), купил один из отелей на испанском острове Майорка и планирует открыть его после реконструкции 2 мая, сообщает The Sun.
По словам бывшего владельца Висента Миральеса, знаменитый футболист купил четырехзвездочный отель, работающий в формате "только для взрослых" на восточном побережье острова в курортном поселке Сильот. Также он добавил, что сейчас там ведутся масштабные ремонтные работы, и открытие назначено на 2 мая.
Некоторые туристы, рассказывая об отдыхе в этом отеле, назвали его "идеальным для романтического отдыха", другие же утверждают, что он ужасный и достоин одной "звезды".
Как сообщает издание, есть основания полагать, что после капитального ремонта отель может открыться как пятизвездочный.
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Нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси (Lionel Messi), купил один из отелей на испанском острове Майорка и планирует открыть его после реконструкции 2...
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