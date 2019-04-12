Беларусь собирается переходить на электронные трудовые книжки: что это даст работникам и нанимателям

О планируемом новшестве несколько месяцев назад журналистам рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич:





— В XXI веке пора максимально отказаться от бумаг и перейти на электронную форму.





Мы пообщались с экспертами и выяснили их мнение. Финансовый директор Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Анатолий Гольдберг считает, что плюсов больше, чем минусов:





— Это облегчит жизнь как нанимателям, так и самим работникам.





Допустим, человек потерял трудовую книжку. Восстановить информацию, содержащуюся в ней, очень сложно. Когда сведения о месте работы, должностях, об условиях труда, о стаже, в том числе страховом, хранятся в электронном виде, риск утратить их сводится к нулю. Также исчезнет и другая проблема: при увольнении наниматели не смогут затягивать с выдачей трудовой книжки. Увы, некоторые сегодня этим грешат.





— Новый формат позволит работодателям снизить расходы на закупку трудовых книжек и их хранение, — приводит еще один аргумент А. Гольдберг.





Что касается недостатков, их два. Первый — значительные денежные и трудовые затраты. Второй — вероятность несанкционированного доступа. Перенести информацию почти о 4,5 млн работающих с бумажных носителей в базу быстро не получится. Потребуются также немалые средства, чтобы обеспечить высокую степень защиты системы.

Работу — в онлайн

Чтобы разобраться, как будут пользоваться электронными трудовыми книжками, мы обратились к Виктору Шустеру — руководителю сервиса «Электронный журнал-дневник» проекта «Электронная школа».





— Если выбирать между бумажным и компьютерным вариантами, переход к электронным трудовым книжкам — очевидный шаг вперед. Мы отстаем в вопросах использования таких сервисов, — отмечает собеседник.





— Скептики с вами не согласятся: если пропадет электричество, не исчезнет ли вся информация?





— «Электронный дневник» работает уже 6 лет, в базе данных около 200 млн записей. И ни разу ничего не пропало. В правильно организованной системе есть резервные серверы, на которые дублируется вся информация. Располагаются они всегда в других дата-центрах. Если даже случится пожар или стихийное бедствие, утраченные сведения можно восстановить по копии.

Как обеспечить безопасность системы?

При переводе трудовых книжек в электронный формат это вопрос номер один. Насколько сервис будет защищен от хакеров?





— У нас хватает хороших программистов, — отмечает В. Шустер. — Вопрос лишь в квалификации разработчиков системы. Да, конкурировать с экспортными проектами Парка высоких технологий сложно. Тем не менее государство должно выделить достаточное финансирование. На этом экономить не стоит. Нужно понимать: стопроцентно безопасных систем не бывает. Всегда происходят ошибки, сбои. Их нужно просто свести к минимуму. Но в любом случае надежность компьютерных носителей гораздо выше, чем бумажных.





По его мнению, традиционные трудовые книжки тоже не идеальная история. Их можно потерять, испортить, сделать неправильную запись, наконец, вырвать страницу.

Кто будет иметь доступ к базе трудовых книжек? «Электронный дневник» — массовый сервис. Войти в него можно с любого устройства: со смартфона, с ноутбука или компьютера. Для трудовых книжек такой вариант вряд ли выберут. Скорее всего, доступ будут иметь только с конкретного компьютера в отделе кадров, причем с использованием средств криптографической защиты.

— Возникает вопрос: коль это государственный сервис, программы, обеспечивающие безопасность, должны быть сертифицированы в Беларуси. Как показывает практика, это дорогостоящая процедура. Соответственно, предоставлять нанимателям такие программы, скорее всего, будут платно, — продолжает эксперт.

Каждый работодатель получит свой ключ к базе данных. Найти в ней человека не так уж сложно: выборка, как правило, осуществляется по фамилии, имени, отчеству, идентификационному номеру паспорта. Все сведения вбивают в систему — и, пожалуйста, вся трудовая биография человека: где работал, какую должность занимал, какие взыскания и поощрения имеет. Главный плюс в том, что с этой информацией может ознакомиться потенциальный наниматель в любой точке страны. Даже на личную встречу с ним будущему сотруднику ехать необязательно — все можно обсудить через Интернет. Такой вариант особенно придется по душе фрилансерам и тем, кто работает в удаленном доступе. Что касается зарубежных работодателей, то, скорее всего, доступ к базе данных будут иметь только предприятия — резиденты Республики Беларусь. По крайней мере, это логично. Сколько времени потребуется на разработку? Чтобы реализовать проект «Электронная школа», понадобился год. На разработку сервера трудовых книжек уйдет меньше времени: здесь изначально речь о разном функционале и нагрузке. «Электронный дневник» просматривают примерно 200 000 раз в день. У базы трудовых книжек будет максимум тысяча сеансов: люди редко меняют место работы. Готовы ли наши наниматели пользоваться таким сервисом? Крупные организации с особыми проблемами не столкнутся. У них есть отделы кадров, которые занимаются персоналом. А вот у индивидуальных предпринимателей, маленьких компаний возникнут вопросы. Они и так отягощены работой с банками, налоговой инспекцией. Новый функционал — дополнительная нагрузка. Плюс потребуются определенные усилия, чтобы перевести бумажные документы в электронный вариант. Делать это придется вручную. Записи в трудовую вносят от руки — применить систему распознавания текстов не получится. Соответственно, кто-то должен будет заниматься верификацией данных. Скорее всего, перепроверять достоверность информации, которая попадет в электронную базу, придется самим работникам.

Можно пойти по другому пути: заводить электронные книжки только на молодых специалистов, которые приступают к работе впервые. Но в таком случае переход на новую систему растянется лет на 20. За это время сто раз поменяются технологии или вообще отпадет необходимость в электронных книжках. А как у них? Бумажные трудовые книжки сохранились только в странах СНГ. В Германии, Австрии и Франции используют трудовые карточки. В Италии действует специальная информационная система, в Словении — база данных пенсионного фонда. В Испании применяют электронную систему Vida Laboral (трудовая жизнь): в ней отражена информация о приеме на работу и об увольнении сотрудников, а также о состоянии налоговых отчислений.

Кстати, в России использовать электронные трудовые книжки планируют с 1 января 2020 года. Сейчас там действует бумажный формат этого документа.

P.S. Использование новых технологий, безусловно, движение вперед. Но возникает вот какой вопрос: насколько вообще сегодня необходимы трудовые книжки? Несколько лет назад они перестали выполнять свою главную функцию — быть источником информации для назначения пенсий. С 2003 года в Беларуси действует персонифицированный учет, откуда черпают сведения о том, где работал человек и какую зарплату получал. При таком раскладе острая необходимость в трудовых книжках отпадает.

А как же записи о должностях, взысканиях и поощрениях, спросите вы. Согласитесь, современные наниматели, особенно крупные частные компании, не сильно доверяют тому, что написано. Они предпочитают все перепроверять: требуют от соискателей резюме, рекомендации с предыдущего места работы, предлагают выполнить тесты. И берут человека в штат на основании того, как он себя проявил, а не руководствуясь тем, что значится в его трудовой книжке. Так, может, настало время от них отказаться? По такому пути пошли уже многие страны.



