Олимпийский чемпион посоветовал фигуристке Загитовой завершить карьеру

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пишет РБК. По его мнению, 16-летней фигуристке в следующем сезоне будет сложно бороться с более молодыми соперницами,РБК.





Роман Костомаров высоко оценил выступление Алины Загитовой на прошедшем в марте чемпионате мира по фигурному катанию в Японии. Он отметил, что фигуристка заслуженно выиграла турнир и в данный момент является лучшей в мире. Однако, по мнению Костомарова, в следующем сезоне Загитовой будет сложно соперничать с более молодыми спортсменками.





«Сейчас девочки, которым по 14–15 лет, исполняют такие сложные элементы, что 17–18-летним уже становится непросто. Победа Загитовой на чемпионате мира — большой успех. Думаю, что ей не стоит даже бороться с подрастающим поколением. Загитова выиграла все титулы, которые только можно было выиграть. В этой ситуации, на мой взгляд, ей лучше уйти чемпионкой. Потом ей будет тяжелее в тысячу раз», — цитирует Костомарова «Реальное время».





На чемпионате мира в Сайтаме 16-летняя Алина Загитова выиграла золотую медаль, заняв первое место как в короткой, так и в произвольной программе. Спортсменка опередила представительницу Казахстана Элизабет Турсынбаеву, которая стала второй, а также соотечественницу Евгению Медведеву, завоевавшую бронзу. Победа на мировом первенстве стала для Загитовой первой с ноября 2018 года.





Загитова является чемпионкой Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. В сезоне-2017/18 она дебютировала во взрослом фигурном катании и выиграла все соревнования, в которых участвовала, кроме чемпионата мира в Милане. Благодаря победе на мировом первенстве в Японии Загитова стала первой российской фигуристкой, выигравшей все титулы в женском фигурном катании.









Роман Костомаров выступал в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой. На счету спортсменов две победы на чемпионатах мира, по три первых места на чемпионатах Европы и в финалах Гран-при, а также олимпийское золото зимних Игр 2006 года в Турине. После победы на Олимпиаде пара завершила спортивную карьеру и продолжила выступать в профессиональных шоу.



