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Бывший руководитель Беларуси предложил свой вариант национальной идеи

13.04.2019 11:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мечислав Гриб предложил свой вариант национальной идеи. Главный посыл — недопущение войны.


Мечислав Гриб / Еврорадио

На своей странице в Facebook Гриб пишет, что предлагает взять в качестве национальной идеи "постоянное высказывание белорусов — "Чтобы не было войны", или другой вариант — "Сделаем всё возможное, чтобы не было войны". "По моему мнению, это могло бы стать неплохим началом борьбы с постоянным страхом, в котором живёт белорусский народ вот уже несколько веков", — считает Мечислав Гриб.

Грибу 80 лет. В 1994-1996 годах он был председателем Верховного Совета Беларуси, сменил Станислава Шушкевича. Подписал Конституцию Республики Беларусь. Десятки лет служил в милиции, генерал. Был деятелем оппозиции.


 
 
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Мечислав Гриб предложил свой вариант национальной идеи. Главный посыл — недопущение войны.
 
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