Бывший руководитель Беларуси предложил свой вариант национальной идеи

Мечислав Гриб / Еврорадио

На своей странице вГриб пишет, что предлагает взять в качестве национальной идеи "постоянное высказывание белорусов — "Чтобы не было войны", или другой вариант — "Сделаем всё возможное, чтобы не было войны". "По моему мнению, это могло бы стать неплохим началом борьбы с постоянным страхом, в котором живёт белорусский народ вот уже несколько веков", — считает Мечислав Гриб.