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Бывший руководитель Беларуси предложил свой вариант национальной идеи
Источник материала: Партизан
Мечислав Гриб предложил свой вариант национальной идеи. Главный посыл — недопущение войны.
Мечислав Гриб / Еврорадио
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Грибу 80 лет. В 1994-1996 годах он был председателем Верховного Совета Беларуси, сменил Станислава Шушкевича. Подписал Конституцию Республики Беларусь. Десятки лет служил в милиции, генерал. Был деятелем оппозиции.
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Мечислав Гриб предложил свой вариант национальной идеи. Главный посыл — недопущение войны.
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