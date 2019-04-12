В одном из случаев парень жил несколько дней у знакомой, пока ее отца не было дома. Спал на его кровати и в какой-то момент обнаружил, что под матрацем спрятаны деньги – 2000 рублей. Сбережения молодой человек оставил себе и на следующий день крепко отметил “находку”, потратив средства на личные нужды.





- Вечером к подруге подозреваемый вернулся в новых кроссовках, а отцу возлюбленной купил на его же деньги в подарок мобильник. Через несколько дней просто пропал, - рассказалначальник Ленинского РОВД Гродно Олег Карпушкин.





Девушка забила тревогу и через его друзей в социальной сети узнала, что парень живет такой жизнью. Не так давно у одной из представительниц слабого пола подобным образом он похитил ноутбук.