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В Гродно задержали "альфонса": он знакомился с девушками в интернете, а потом обворовывал их
Источник материала: Партизан
В Гродно милиция задержала настоящего альфонса. Нигде неработающий 28-летний парень знакомился с девушками в Сети, вступал с ними в контакт, а потом воровал у них все, что попало.
В одном из случаев парень жил несколько дней у знакомой, пока ее отца не было дома. Спал на его кровати и в какой-то момент обнаружил, что под матрацем спрятаны деньги – 2000 рублей. Сбережения молодой человек оставил себе и на следующий день крепко отметил “находку”, потратив средства на личные нужды.
- Вечером к подруге подозреваемый вернулся в новых кроссовках, а отцу возлюбленной купил на его же деньги в подарок мобильник. Через несколько дней просто пропал, - рассказалначальник Ленинского РОВД Гродно Олег Карпушкин.
Девушка забила тревогу и через его друзей в социальной сети узнала, что парень живет такой жизнью. Не так давно у одной из представительниц слабого пола подобным образом он похитил ноутбук.
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В Гродно милиция задержала настоящего альфонса. Нигде неработающий 28-летний парень знакомился с девушками в Сети, вступал с ними в контакт, а потом воровал у них...
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