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В Витебске в двух ДТП легковушки сбили на зебрах троих пешеходов
Источник материала: Tut.by
В Витебске 12 апреля произошли два ДТП с участием пешеходов. В одном случае водитель сбил сразу двух человек,
Одна из аварий произошла около восьми часов вечера недалеко от дома номер 16а на улице Петруся Бровки. Ford Focus, которым управлял житель Витебского района, наехал на 40-летнего мужчину и 18-летнюю девушку. Потерпевших забрала скорая.
Водитель объяснил, что не заметил пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому переходу справа налево по ходу его движения.
Второе ДТП случилось в четыре часа вечера на улице Калинина. Водитель Renault Logan зацепил 17-летнего парня, который также переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Тракторист — очевидец аварии — рассказал, что он остановился, чтобы пропустить юношу. Когда тот вышел из-за остановившегося трактора, его сбила иномарка. При этом водитель Renault Logan утверждает, что парень внезапно выбежал перед его машиной.
Пострадавшего юношу доставили в больницу.
По фактам обоих ДТП проводится проверка.
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В Витебске 12 апреля произошли два ДТП с участием пешеходов. В одном случае водитель сбил сразу двух человек.
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