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В Витебске в двух ДТП легковушки сбили на зебрах троих пешеходов

13.04.2019 12:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске 12 апреля произошли два ДТП с участием пешеходов. В одном случае водитель сбил сразу двух человек, сообщает ГАИ.


Фото: ГАИ

Одна из аварий произошла около восьми часов вечера недалеко от дома номер 16а на улице Петруся Бровки. Ford Focus, которым управлял житель Витебского района, наехал на 40-летнего мужчину и 18-летнюю девушку. Потерпевших забрала скорая.

Водитель объяснил, что не заметил пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому переходу справа налево по ходу его движения.

Второе ДТП случилось в четыре часа вечера на улице Калинина. Водитель Renault Logan зацепил 17-летнего парня, который также переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Тракторист — очевидец аварии — рассказал, что он остановился, чтобы пропустить юношу. Когда тот вышел из-за остановившегося трактора, его сбила иномарка. При этом водитель Renault Logan утверждает, что парень внезапно выбежал перед его машиной.

Пострадавшего юношу доставили в больницу.

По фактам обоих ДТП проводится проверка.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске 12 апреля произошли два ДТП с участием пешеходов. В одном случае водитель сбил сразу двух человек.
 
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