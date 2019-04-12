«Ў-бар» снова открылся – и теперь на улице Октябрьская

Источник материала: KYKY

Сегодня, 13 апреля, на Октябрьской, 19 открывает двери культовый винный бар. Да, тот самый, что закрылся вместе с галереей «Ў» в 2017-м году. Его появления ждали очень многие минчане и, наконец, это свершилось!

Новый бар в три раза просторнее того, что некогда был на площади Победы. Пока что – до понедельника – он будет работать в тестовом режиме. Но если вас не смущают

«шероховатости», надевайте любимый костюм и отправляйтесь на «тест». Что может быть прекраснее, чем игристое в субботу днем? Ну, или круассан с кофе в очень красивом месте.







В «Ў-баре» большая винная карта. Она начинается с очень демократичной «итальянской» позиции: 5 рублей за бокал и 25 рублей за бутылку. Есть там и «пеністае» Valdobbiadene за 11 рублей за бокал. Скоро в меню появятся виски, коньяк и даже коктейли! Кстати, всматривайтесь в бокалы, на них можно найти очень «инстаграмную» маленькую ў.

Как открывали бар

Гостей было так много, что бармены, кажется, мечтали об еще одной паре рук и ног. Вино буквально лилось рекой: гости не могли отойти от барной стойки до полуночи.