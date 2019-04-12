Арямнов и Стрельцов завоевали медали чемпионата Европы по тяжелой атлетике

Источник материала: Аргументы и факты

В заключительный день соревнований чемпионата Европы по тяжелой атлетике-2019 в Грузии копилка сборной Беларуси пополнилась еще двумя наградами в двоеборье.

Призер Олимпийских игр-2016 Вадим Стрельцов стал третьим в двоеборье в весовой категории до 102 кг. По сумме двух упражнений белорус показал результат 376 кг (170+206). Чемпионом Европы в этой категории стал украинец Дмитрий Чумак – 391 кг (175+216). Кроме того, на счету Вадима Стрельцова малое «серебро» в рывке.

Олимпийский чемпион-2008 Андрей Арямнов, который несколько лет назад возобновил спортивную карьеру, завоевал в Грузии «серебро» в двоеборье в весовой категории до 109 кг. Его результат – 411 кг (190+221). Наш спортсмен уступил лишь Симону Мартиросяну из Армении – 427 кг (192+235). Кроме того, на счету Андрея Арямнова малая «бронза» в рывке.

Таким образом, на счету белорусской сборной в общей сумме уже 19 наград чемпионата Европы (7 золотых, 7 серебряных, 5 бронзовых). Наша команда лидирует в общем медальном зачете, опережая сборные России (6-13-4) и Румынии (6-3-5). Всего награды на счету представителей 21 команды.

Чемпионами Европы в своих категориях ранее стали белорусы Дарья Наумова, Геннадий Лаптев и Евгений Тихонцов. Также награды различных достоинств на счету Вадима Лихорада, Юлии Асаенок, Петра Асаенка и Максима Мудревского.

Из белорусов на чемпионате Европы осталось выступить Эдуарду Зезюлину. Он выйдет на помост в весовой категории свыше 109 кг.