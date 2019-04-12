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Арямнов и Стрельцов завоевали медали чемпионата Европы по тяжелой атлетике

13.04.2019 13:03 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Арямнов и Стрельцов завоевали медали чемпионата Европы по тяжелой атлетике
Фото из открытых источников

В заключительный день соревнований чемпионата Европы по тяжелой атлетике-2019 в Грузии копилка сборной Беларуси пополнилась еще двумя наградами в двоеборье.

Арямнов и Стрельцов завоевали медали чемпионата Европы по тяжелой атлетике Белорус Евгений Тихонцов стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике

Призер Олимпийских игр-2016 Вадим Стрельцов стал третьим в двоеборье в весовой категории до 102 кг. По сумме двух упражнений белорус показал результат 376 кг (170+206). Чемпионом Европы в этой категории стал украинец Дмитрий Чумак – 391 кг (175+216). Кроме того, на счету Вадима Стрельцова малое «серебро» в рывке.

Олимпийский чемпион-2008 Андрей Арямнов, который несколько лет назад возобновил спортивную карьеру, завоевал в Грузии «серебро» в двоеборье в весовой категории до 109 кг. Его результат – 411 кг (190+221). Наш спортсмен уступил лишь Симону Мартиросяну из Армении – 427 кг (192+235). Кроме того, на счету Андрея Арямнова малая «бронза» в рывке.

Таким образом, на счету белорусской сборной в общей сумме уже 19 наград чемпионата Европы (7 золотых, 7 серебряных, 5 бронзовых). Наша команда лидирует в общем медальном зачете, опережая сборные России (6-13-4) и Румынии (6-3-5). Всего награды на счету представителей 21 команды.

Чемпионами Европы в своих категориях ранее стали белорусы Дарья Наумова, Геннадий Лаптев и Евгений Тихонцов. Также награды различных достоинств на счету Вадима Лихорада, Юлии Асаенок, Петра Асаенка и Максима Мудревского.

Из белорусов на чемпионате Европы осталось выступить Эдуарду Зезюлину. Он выйдет на помост в весовой категории свыше 109 кг.

 
 
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Белорусские спортсмены продолжают успешное выступление на континентальном первенстве по тяжелой атлетике в грузинском Батуми.
 
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