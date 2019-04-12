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В Куропатах снесли металлические кресты, стоявшие вдоль МКАД

13.04.2019 14:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Куропатах 13 апреля снесли все металлические кресты, стоявшие вдоль Минской кольцевой дороги, сообщает «Радио Свобода».


Кресты вдоль МКАД, фото 5 апреля.

По информации государственного агентства БелТА, сегодня в Куропатах прошел субботник "по уборке и благоустройству».



«Это наша традиционная акция перед Пасхой и Радовницей», - сказал председатель Минского областного объединения профсоюзов Виктор Малиновский.


В субботнике приняли участие более 100 человек. Из них около 40 членов БРСМ, а также представители объединения «Белая Русь», Белорусского общества Красного Креста и ветеранских организаций.


 
 
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В Куропатах 13 апреля снесли все металлические кресты, стоявшие вдоль Минской кольцевой дороги, сообщает «Радио Свобода».
 
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