В Куропатах снесли металлические кресты, стоявшие вдоль МКАД





Кресты вдоль МКАД, фото 5 апреля.





По информации государственного агентства БелТА, сегодня в Куропатах прошел субботник "по уборке и благоустройству».













«Это наша традиционная акция перед Пасхой и Радовницей», - сказал председатель Минского областного объединения профсоюзов Виктор Малиновский.









В субботнике приняли участие более 100 человек. Из них около 40 членов БРСМ, а также представители объединения «Белая Русь», Белорусского общества Красного Креста и ветеранских организаций.



