"Друг, оставь покурить!" Предложение "сдавать" курильщиков оказалось фейком





Подслушано Ушачи





Людям предлагают сфотографировать соседа-курильщика с сигаретой в руке и прислать фото на электронный адрес в домене @mvd.gov.by. За такое сообщение обещают вознаграждение в размере 25,5 рубля, то есть одной базовой величины.





"С целью прекращения курения в подъездах МВД Беларуси проводит акцию: сфотографируйте соседа, который курит, и получите награду — 1 б.в", — сообщается в объявлении, размещённом в подъезде дома №10 по улице Бакинской.





выяснило Еврорадио, адреса электронной почты, на которую предлагают присылать фото, не существует: письма возвращаются отправителям Да и выглядит "акция" довольно странно. Действительно ли МВД готово платить за информацию о курильщиках? КакЕврорадио, адреса электронной почты, на которую предлагают присылать фото, не существует: письма возвращаются отправителям Да и выглядит "акция" довольно странно. Действительно ли МВД готово платить за информацию о курильщиках?





"Где вы такое прочитали? — спрашивает у нас пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. — Не знаю о такой акции. Такие акции не проводятся. Награда за фотографии... сами подумайте".





Таким образом, объявление о награде за фото курильщиков оказалось страшилкой для соседей, которые любят покурить на лестнице и уже надоели её автору. Но штрафы за курение в подъездах — реальные!



