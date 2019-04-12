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"Друг, оставь покурить!" Предложение "сдавать" курильщиков оказалось фейком
Источник материала: Партизан
Странные объявления появились в подъездах жилых домов в Минске: Министерство внутренних дел якобы начало акцию по борьбе с курением в подъездах.
Подслушано Ушачи
Людям предлагают сфотографировать соседа-курильщика с сигаретой в руке и прислать фото на электронный адрес в домене @mvd.gov.by. За такое сообщение обещают вознаграждение в размере 25,5 рубля, то есть одной базовой величины.
"С целью прекращения курения в подъездах МВД Беларуси проводит акцию: сфотографируйте соседа, который курит, и получите награду — 1 б.в", — сообщается в объявлении, размещённом в подъезде дома №10 по улице Бакинской.
Как
"Где вы такое прочитали? — спрашивает у нас пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. — Не знаю о такой акции. Такие акции не проводятся. Награда за фотографии... сами подумайте".
Таким образом, объявление о награде за фото курильщиков оказалось страшилкой для соседей, которые любят покурить на лестнице и уже надоели её автору. Но штрафы за курение в подъездах — реальные!
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Странные объявления появились в подъездах жилых домов в Минске: Министерство внутренних дел якобы начало акцию по борьбе с курением в подъездах.
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