ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Друг, оставь покурить!" Предложение "сдавать" курильщиков оказалось фейком

13.04.2019 14:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Странные объявления появились в подъездах жилых домов в Минске: Министерство внутренних дел якобы начало акцию по борьбе с курением в подъездах.

 
Подслушано Ушачи

Людям предлагают сфотографировать соседа-курильщика с сигаретой в руке и прислать фото на электронный адрес в домене @mvd.gov.by. За такое сообщение обещают вознаграждение в размере 25,5 рубля, то есть одной базовой величины.

"С целью прекращения курения в подъездах МВД Беларуси проводит акцию: сфотографируйте соседа, который курит, и получите награду — 1 б.в", — сообщается в объявлении, размещённом в подъезде дома №10 по улице Бакинской.

Как выяснило Еврорадио, адреса электронной почты, на которую предлагают присылать фото, не существует: письма возвращаются отправителям Да и выглядит "акция" довольно странно. Действительно ли МВД готово платить за информацию о курильщиках?

"Где вы такое прочитали? — спрашивает у нас пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. — Не знаю о такой акции. Такие акции не проводятся. Награда за фотографии... сами подумайте".

Таким образом, объявление о награде за фото курильщиков оказалось страшилкой для соседей, которые любят покурить на лестнице и уже надоели её автору. Но штрафы за курение в подъездах — реальные!


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Странные объявления появились в подъездах жилых домов в Минске: Министерство внутренних дел якобы начало акцию по борьбе с курением в подъездах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Все не так просто. Даже в «пердиве» у соперников белорусов есть хоккеисты топ-уровня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика