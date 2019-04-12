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Снова падают дети: Прохожие спасли полуторагодовалого ребенка

13.04.2019 13:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Он стоял на подоконнике на пятом этаже в майке и памперсе.


Фото: кадр из видео ТРК "Вектор", Марат Сапего

Пока мужчины пытались проникнуть в квартиру, работники соседнего детского садика растянули полотно – на случай, если малыш упадет.

Если бы не 17-летний учащийся колледжа Марат Сапего, 11 апреля в поселке Боровуха, что под Полоцком, могло бы случиться непоправимое. Именно Марат первым заметил малыша, который стоял в открытом окне пятого этажа. Юноша возвращался с учебы, услышал плач ребенка.

- Поднял голову вверх, увидел, что стоит ребенок полураздетый и плачет, держась за окно, - рассказал Марат телерадиокомпании «Вектор». – Сразу позвонил в МЧС, вызвал милицию. Подошли еще прохожие, все недоумевали, что делать.

Марат и еще один мужчина, Анатолий Платонов, стали звонить в домофон, но двери им никто не открывал. Тогда Марат решил влезть в окно подъезда через козырек. Пока лез, Анатолию уже открыли двери. Тем временем прибежали работники детского садика, который находится рядом, принесли кусок материи и держали его под окном, чтобы поймать малыша, если он упадет.

Марату и Анатолию повезло – дверь в квартиру была открыта. Они вошли и Анатолий тихо, чтобы не испугать малыша, подошел к нему и снял с подоконника. Ребенка передали медикам.

Как рассказал Марат порталу gorod214.by, мать ребенка спала тут же, в комнате, а на столе было спиртное.


 
 
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Он стоял на подоконнике на пятом этаже в майке и памперсе.
 
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