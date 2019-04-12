

Фото: Надежда Бужан, TUT.BY





По сумме двух упражнений Андрей Арямнов показал результат 411 кг (190 в рывке + 221 в толчке).





.tut.by Арямнов исполнил три результативные попытки в рывке (181, 186, 190) и две в толчке (216 и 221). Третью попытку (226 кг) два из трех судей не засчитали, сообщает





Золото завоевал Симон Мартиросян из Армении — 427 кг (192+235), бронза у россиянина Родиона Бочкова — 410 кг (192+218).





Андрей Арямнов также получил малую бронзовую медаль в рывке (190 кг).





Андрей Арямнов возобновил международную карьеру на ЧМ-2018 в Ашхабаде, где занял 9-е место. Тот старт был первым для него после того, как он объявил о завершении карьеры в 2016-го, но в прошлом году решил вернуться на помост.





Предыдущим его международным успехом стал чемпионат Европы в 2014 году, где Арямнов завоевал бронзу.





Арямнов — единственный из белорусских штангистов, кто не был лишен медали после перепроверки допинг-проб Олимпиад 2008 и 2012 годов.





На Олимпиаде 2008 года в Пекине, где Арямнов завоевал золото, установив сразу три мировых рекорда, он выступал в весовой категории до 105 кг и набрал тогда сумму 436 кг (200+236).





Всего на счету сборной Беларуси на чемпионате Европы в Батуми уже 8 наград в двоеборье. Ранее золото завоевали Геннадий Лаптев (до 61 кг), Дарья Наумова (до 76 кг) и Евгений Тихонцов (до 96 кг), бронзовыми призерами стали Юлия Асаенок (до 45 кг), Вадим Лихорад (до 73 кг) и Вадим Стрельцов (до 102 кг), серебро в весовой категории до 81 кг выиграл Петр Асаенок.





13 апреля, в заключительный день чемпионата Европы, выступит еще один белорусский спортсмен — Эдуард Зезюлин (свыше 109 кг).



