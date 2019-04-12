ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Саакашвили: Победа Зеленского станет новым Майданом

13.04.2019 13:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Вечером 12 апреля Михаил Саакашвили на встрече с украинской диаспорой в Варшаве заявил, что не агитирует за Зеленского, но объясняет, против чего украинцам стоит проголосовать.

Саакашвили: Победа Зеленского станет новым Майданом
12 апреля 2019 года. Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Варшаве. Фото – Александр Папко
«Произошел бунт населения против статуса-кво. Нынешнее правительство – это безнадежность и коррупция. Люди массово сказали говорят: «Нет!». Теперь ничего не будет как прежде! То, что происходит сейчас – это даже серьезнее, чем Майдан. Тогда одни представители старых элит заменили других. Сейчас люди не хотят никого из старых», – сказал Саакашвили.

Так Михаил Саакашвили описал ситуацию накануне второго тура президентских выборов во Украине. На встречу с бывшим президентом Грузии и главой Одесской области в конференц-зал одного из крупных варшавских отелей пришло несколько сотен человек, пишет Белсат.

Политик уверял, что победа популярного артиста во втором туре президентской гонки даст Украине шанс избавиться от «старых, коррумпированных, мафиозный» элит:

«Владимир Зеленский – это белая доска, на которой все возможно».


В ответ на упреки о связях Зеленского с бизнесменом Игорем Коломойским Саакашвили выразил надежду, что массовая народная поддержка позволит Зеленскому избавиться от влияния олигарха.

Сакашвили отрицал, что имеет какие-либо договоренности с Владимиром Зеленским по поводу своего возвращения в Украину после возможной победы кандидата на президентских выборах. При этом политик говорил на фоне баннера «Движения новых сил» – партии, основанной им еще в Украине.



 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 12 апреля Михаил Саакашвили на встрече с украинской диаспорой в Варшаве заявил, что не агитирует за Зеленского, но объясняет, против чего украинцам стоит...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские заключенные радуют своими изделиями Европу. Но, как рабы, они почти ничего с этого не имеют
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика