Саакашвили: Победа Зеленского станет новым Майданом

«Произошел бунт населения против статуса-кво. Нынешнее правительство – это безнадежность и коррупция. Люди массово сказали говорят: «Нет!». Теперь ничего не будет как прежде! То, что происходит сейчас – это даже серьезнее, чем Майдан. Тогда одни представители старых элит заменили других. Сейчас люди не хотят никого из старых», – сказал Саакашвили.





пишет Белсат. Так Михаил Саакашвили описал ситуацию накануне второго тура президентских выборов во Украине. На встречу с бывшим президентом Грузии и главой Одесской области в конференц-зал одного из крупных варшавских отелей пришло несколько сотен человек,Белсат.





Политик уверял, что победа популярного артиста во втором туре президентской гонки даст Украине шанс избавиться от «старых, коррумпированных, мафиозный» элит:





«Владимир Зеленский – это белая доска, на которой все возможно».









В ответ на упреки о связях Зеленского с бизнесменом Игорем Коломойским Саакашвили выразил надежду, что массовая народная поддержка позволит Зеленскому избавиться от влияния олигарха.





Сакашвили отрицал, что имеет какие-либо договоренности с Владимиром Зеленским по поводу своего возвращения в Украину после возможной победы кандидата на президентских выборах. При этом политик говорил на фоне баннера «Движения новых сил» – партии, основанной им еще в Украине.







