Белорусские заключенные радуют своими изделиями Европу. Но, как рабы, они почти ничего с этого не имеют

Резонанс среди родителей осуждённых за наркотики белорусов вызвала четырёхдневная международная выставка “Meble Polska 2019”, прошедшая три недели назад в Познани.





Негодование связано с участием в ней официальной делегации Департамента исполнения наказаний (ДИН) МВД Беларуси, которую возглавил лично её замначальника Олег Лащиновский.





Отметим, в ДИН Лащиновский отвечает за организацию производства и трудовое использование спецконтингента. Нетрудно догадаться, что “спецконтингентом” сотрудники колоний называют осуждённых. Вот так выглядел белорусский стенд на польской выставке:





Задачей делегации было презентовать образцы изделий производственных предприятий уголовно-исполнительной системы МВД Беларуси. Это мебель из массива древесины и кованые изделия.













Прежде всего, речь шла о продукции “Исправительного учреждения №5”, которое находится в Ивацевичах в Брестской области.





Летом прошлого года там случился грандиозный скандал. Бывший директор РУПП “Исправительное учреждения №5” Вадим Хоружий был обвинён в получении взятки. Её размер попал в десятку самых крупных за последнее десятилетие. Подполковник внутренней службы с 2009 по 2013 год получил 207 тысяч евро наличными от представителя французской фирмы, которая закупала фурами мебель, произведённую зеками.





Также в Польше широко была представлена продукция из ИК-14, которая расположилась в Новосадах.





Делегация ДИН похвасталась, что провела деловые переговоры с многочисленными представителями бизнеса Польши, Германии и других стран ЕС. С учётом пожеланий потенциальных заказчиков, обещают они, на белорусских зонах будут освоены производства новых моделей мягкой мебели и мебели из массива с элементами ковки.





В ответ родители арестантов решили начать кампанию, которая призвана предупредить граждан Евросоюза, что покупая изделия белорусского ДИН, они будут пользоваться результатом рабского труда.





Правда, что именно нужно делать, родители не знают – не сильны в политике и экономике. Поэтому идут путём проб и ошибок.





Начали они со сбора информции о партнёрах ДИН и производствах.









В этом вопросе любопытно проследить официальный сайт ДИН. Только вернувшись из Польши, Олег Лащиновский, лично приехал на открытие линии по производству топливных гранул на РУПП “ИК-9”.





То , в промзону исправительной колонии №9 в Горках, которая имеет славу учреждения, где жестоко ломают политических заключённых.





Именно здесь более года в ШИЗО и помещениях камерного типа сидит политузник Михаил Жемчужный. В новое производство, которое потенциально также может стать импортоориентированным, было вложено 250 тысяч долларов США.









В структуре ДИН уже давно работают 15 унитарных предприятий, использующих труд “спецконтингента” в колониях.





Кроме того, хозяйственную деятельность осуществляют и девять лечебно-трудовых профилакториев (ЛТП).





Чтобы понять, какие зарплаты получают заключенные, достаточно вспомнить расчётные листки бывшего политузника, руководителя правозащитного центра “Весна” Алеся Беляцкого, опубликованные им в 2015 году.





Работая по семь часов шесть дней в неделю, он зарабатывал примерно 9 долларов в месяц. Сегодня зарплаты, если верить родственникам осуждённых, несколько упали – до 4-5 долларов. Правозащитники это называют бесплатным принудительным трудом.





Тем не менее, ДИН не считает, что этого нужно стыдиться. На своём сайте департамент опубликовал благодарственное письмо от генерального директора израильской компании “Kobi Ketalim Nadlan Ltd” Якова Мизрахи.





Израильский бизнесмен искренне благодарит, за профессионализм при осуществлении поставок пиломатериалов начальников предприятий (считай — колоний) “Единица”, “ИК 13 Березвечье”, “Четырнадцать” — всё это номера исправительных учреждений.





Кроме Израиля, ранее партнёрами ДИН выступали ещё и турецкие бизнесмены. Осенью прошлого года в Беларусь приехали представители группы компаний “Soycan Group”. Речь шла о сотрудничестве в области производства швейных изделий и продукции деревообработки. Бизнесмены смело заходят прямо в главный офис ДИН, куда не всегда пустят, например, белорусского журналиста:









Ответный визит не заставил себя долго ждать. Делегация белорусской пенитенциарной службы посетила фабрику Ustunkarli в Измире, чтобы ознакомиться с тамошней технологией производства деревообрабатывающего оборудования. Вероятно, турецкие станки скоро появятся в белорусских колониях.





Но ладно Израиль и Турция, где стандарты в сфере прав человека сомнительны.





А что же Европа, где рабский труд категорически запрещён? Если верить ДИН, среди 20 стран, куда экспортируется продукция промзон колоний, затесались Бельгия, Великобритания, Германия и уже упомянутая Франция. Теперь в этом списке может появиться и Польша.





Озабоченные родители заключенных выяснили, что интерес к продукции белорусского ДИН проявили фирмы (практически все общества с ограниченной ответственностью) “Utal” — мировой лидер в производстве номерных знаков, белостоцкий переработчик мусора “Lech”, мелкий производитель “прочих изделий” из дерева “Streamled”, производитель машин для сушки древесины “Hamech”.





Скорее всего, вся продукция, которая поставляется на экспорт, произведена осуждёнными не по статье 328 УК “Незаконный оборот наркотиков” – эта категория зеков занимается добычей вторичного сырья из пришедших в негодность проводов и автошин.





Общее количество этих арестантов доходит до 18000 человек. Всего же в белорусских колониях сидит, по разным оценкам, от 33000 до 39000 человек. Из них, согласно информации ДИН, работают на предприятиях РУПП восемь тысяч человек.





Вы, не догадываясь об этом, также каждый день пользуетесь вещами, произведёнными осуждёнными, которые получают нищенские гроши за стандартный рабочий день. Например, занимаясь раздельным сбором мусора, вспоминайте, что контейнеры для бутылок ПЭТ и стекла произведены зеками могилёвской колонии №15.