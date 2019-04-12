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Где в Минске можно самому пожарить шашлыки?

13.04.2019 13:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Где в Минске можно самому легально пожарить шашлыки на мангале, узнавала корреспондент агентства «Минск-Новости».

Где в Минске можно самому пожарить шашлыки?
http://mayaksbor.ru
Первое, что приходит на ум, это, конечно, городские парки и скверы. Но вот незадача: по словам руководителя службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой» Анжелики Пузанковой, зеленые зоны предназначены для других видов отдыха и шашлыки жарить там нельзя. 

Зато это можно сделать в специально оборудованных местах на берегу Заславского, Цнянского водохранилищ, а также водохранилищ Дрозды и Криница. Об этом нам рассказал заместитель директора УП «Минское лесопарковое хозяйство» Александр Проминский. Благоустроенные зоны с беседками, мангалами и урнами есть на 20 пляжах, на каждом установлен указатель с номером, так что любители мяса на огне точно не запутаются.

Итак, где же можно легально разложить костер и пожарить шашлыки?

На Заславском водохранилище:

пляжи № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9.

На водохранилище Дрозды:

пляжи № 5, 6, 8.

На Цнянском водохранилище:

пляжи № 2, 5.

На водохранилище Криница:

пляжи № 3, 4.

Огонь — штука опасная и непредсказуемая. Поэтому при готовке важно соблюдать некоторые правила.

— Убедитесь, что расстояние от домов, гаражей и других построек не меньше 4 м, а поблизости нет сухих веток, листвы и мусора. Рядом с мангалом обязательно должен быть огнетушитель или 10-литровое ведро с водой. Жарить шашлык можно только в безветренную погоду, а высота пламени не должна быть больше 50 см. Когда приготовление закончено, залейте угли водой до полного их гашения, — объяснила официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко. — Пожарить мясо можно даже на балконе, но только в аэрогриле или на кухне в ростере, если в инструкции к приборам сказано, что устройства подходят для использования в помещении. В любом другом случае предусмотрен штраф — от 20 до 40 базовых величин.

 


 
Теги: Минск
 
 
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Где в Минске можно самому легально пожарить шашлыки на мангале, узнавала корреспондент агентства «Минск-Новости».
 
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