Где в Минске можно самому пожарить шашлыки?

Первое, что приходит на ум, это, конечно, городские парки и скверы. Но вот незадача: по словам руководителя службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой» Анжелики Пузанковой, зеленые зоны предназначены для других видов отдыха и шашлыки жарить там нельзя.





Зато это можно сделать в специально оборудованных местах на берегу Заславского, Цнянского водохранилищ, а также водохранилищ Дрозды и Криница. Об этом нам рассказал заместитель директора УП «Минское лесопарковое хозяйство» Александр Проминский. Благоустроенные зоны с беседками, мангалами и урнами есть на 20 пляжах, на каждом установлен указатель с номером, так что любители мяса на огне точно не запутаются.





Итак, где же можно легально разложить костер и пожарить шашлыки?





На Заславском водохранилище:





пляжи № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9.





На водохранилище Дрозды:





пляжи № 5, 6, 8.





На Цнянском водохранилище:





пляжи № 2, 5.





На водохранилище Криница:





пляжи № 3, 4.





Огонь — штука опасная и непредсказуемая. Поэтому при готовке важно соблюдать некоторые правила.





— Убедитесь, что расстояние от домов, гаражей и других построек не меньше 4 м, а поблизости нет сухих веток, листвы и мусора. Рядом с мангалом обязательно должен быть огнетушитель или 10-литровое ведро с водой. Жарить шашлык можно только в безветренную погоду, а высота пламени не должна быть больше 50 см. Когда приготовление закончено, залейте угли водой до полного их гашения, — объяснила официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко. — Пожарить мясо можно даже на балконе, но только в аэрогриле или на кухне в ростере, если в инструкции к приборам сказано, что устройства подходят для использования в помещении. В любом другом случае предусмотрен штраф — от 20 до 40 базовых величин.







