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В пунктах пропуска появились электронные табло с правилами ввоза товаров

13.04.2019 14:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В пунктах пропуска появились электронные табло с правилами ввоза товаров
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь

Как сообщили представители ГТК, в белорусских пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной таможенными органами дополнительно установлено 76 электронных информационных табло. Предполагается, что они упростят иностранцам процедуру знакомства с основными правилами перемещения товаров через белорусскую границу.

В пунктах пропуска появились электронные табло с правилами ввоза товаров Какой штраф предусмотрен за забытые в документах деньги на таможне?

Кроме того, для удобства за неделю до спортивного соревнования будет также организован Call-центр, где все желающие смогут задать интересующие их вопросы, касающиеся перемещения товаров и личных вещей через границу. Номер телефона объявят позже.

Узнать необходимую информацию также можно будет с помощью специальных видеороликов, которые разместят на едином Интернет-портале таможенных органов Республики Беларусь и в официальнных аккаунтах соцсетей ГТК. Видео будет доступно на русском и английском языках.

 
Теги: знакомства
 
 
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Электронные табло установили в преддверие Европейских игр для удобства гостей.
 
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