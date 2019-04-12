Велосипедистов приглашают на третий брестский фестиваль «Без Матора»

Источник материала: Виртуальный Брест

Как и обещало три года назад информационно-просветительское учреждение «За вело Брест», велофестиваль для всех любителей двухколесного способа передвижения стал в нашем городе традиционным.



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18 мая (суббота) всех желающих любого возраста приглашают стать участниками мероприятия, которое будет еще более интересным и масштабным. Колонна велосипедистов соберется в 11.00 на парковке возле Брестской Крепости и организованно проедет по городу до дворца спорта «Виктория».

Тут почти на целый день запланирована обширная развлекательная программа. А это и традиционные розыгрыши призов среди зарегистрированных участников, различные активности и мастер-классы. Кроме того, организаторы обещают велосипедные экскурсии, любительский турнир по пляжному волейболу. Завершится фестиваль «Без Матора» поездкой в Тересполь.

Регистрация на мероприятия уже доступна по ССЫЛКЕ .

Данным мероприятием активисты в очередной раз хотят привлечь внимание брестчан к тому, что велосипед - универсальное средство для передвижения, спорта и отдыха, которое не только является экономичным и экологически чистым, но и очень полезным для здоровья.

Как это было в прошлом году: За вело Брест! Репортаж с велофестиваля «Без мотора» (фото)



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Организаторами выступили Брестский горисполком, УГАИ Брестского облисполкома, информационно-просветительское учреждение «За вело Брест».