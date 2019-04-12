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Белорусы пристраивают «лишние» деньги в банки. Продолжается приток депозитов от населения
13.04.2019 14:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Белорусы в марте нарастили рублевые и валютные депозиты. Вклады в валюте растут четвертый месяц подряд, а рублевые — шестой месяц. Об этом
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY
Депозиты в валюте за март увеличились на 2,8 миллиона долларов — до 6 миллиардов 154,5 миллиона долларов. Напомним,
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Белорусы в марте нарастили рублевые и валютные депозиты. Вклады в валюте растут четвертый месяц подряд, а рублевые — шестой месяц. Об этом свидетельствует...
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