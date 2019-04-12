Белорусы пристраивают «лишние» деньги в банки. Продолжается приток депозитов от населения

Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусы в марте нарастили рублевые и валютные депозиты. Вклады в валюте растут четвертый месяц подряд, а рублевые — шестой месяц. Об этом свидетельствует статистика Нацбанка по денежно-кредитному рынку за март.



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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Депозиты в валюте за март увеличились на 2,8 миллиона долларов — до 6 миллиардов 154,5 миллиона долларов. Напомним, за февраль валютные вклады выросли на 5,5 миллиона долларов, за январь — на 48,3 миллиона, а в декабре выросли впервые за последние 17 месяцев — на 11 миллионов долларов.