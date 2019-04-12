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Будущим спасателям!

13.04.2019 14:00 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь приглашает будущих абитуриентов на очередной День открытых дверей, который состоится 20 апреля.

В программе мероприятия гостям будут предложены экскурсии по спальным и учебным корпусам, спортивным сооружениям, показательные выступления учащихся, встречи с педагогами, руководством лицея, а также посещение уникального инновационно-образовательного центра безопасности жизнедеятельности.

Для всех желающих отправление автобуса от Привокзальной площади г.Гомеля в 10:30.

Начало в 11:00.

 
Теги: Гомель
 
 
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Специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь приглашает будущих абитуриентов на очередной День открытых дверей, который...
 
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