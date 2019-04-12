Будущим спасателям!

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь приглашает будущих абитуриентов на очередной День открытых дверей, который состоится 20 апреля.

В программе мероприятия гостям будут предложены экскурсии по спальным и учебным корпусам, спортивным сооружениям, показательные выступления учащихся, встречи с педагогами, руководством лицея, а также посещение уникального инновационно-образовательного центра безопасности жизнедеятельности.

Для всех желающих отправление автобуса от Привокзальной площади г.Гомеля в 10:30.

Начало в 11:00.