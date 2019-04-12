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«Это наше достояние». Презентация II Европейских игр состоялась в Гродно и Могилёве

13.04.2019 14:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Презентация II Европейских игр состоялась в Гродно и Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объекты проведения спортивных соревнований, талисман, символика, Деревня спортсменов, эстафета «Пламя мира», продажа билетов – все детали главного спортивного события года отработаны до мелочей.

«Это наше достояние». Презентация II Европейских игр состоялась в Гродно и Могилёве

Особое внимание организации фан-зон для болельщиков. Кстати, при наличии действующего билета и аккредитации для них будет действовать безвизовый режим.

«Это наше достояние». Презентация II Европейских игр состоялась в Гродно и Могилёве

Андрей Рыжанков, менеджер по билетной программе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Большое внимание к регионам приковано прежде всего, потому что Европейские игры – это республиканское, это народное. Это наше достояние, которым мы гордимся, хотим рассказать как можно большему количеству народа Пусть игры пройдут в Минске, но к ним причастны все жители страны.

За 50 дней до старта Европейских игр в Риме зажжется «Пламя мира». Факел с огнем пронесут по странам Европы и городам Беларуси. Факелоносцы Могилева уже начали репетиции.

«Это наше достояние». Презентация II Европейских игр состоялась в Гродно и Могилёве

Иван Нижников, заведующий учебной лабораторией «Могилевский зоосад»:
Несем пламя по зоосаду, подносим его к паровозику. Дальше делаем круг по зоосаду, подходим по лестнице к причалу и дальше пламя передаем.

По-человечески, честно вам признаюсь, приятно, что мы примем участие в этой олимпиаде.

«Почему факел белый?» В Минске презентовали «Пламя мира» – эстафету II Европейских игр

«Это наше достояние». Презентация II Европейских игр состоялась в Гродно и Могилёве

«Это наше достояние». Презентация II Европейских игр состоялась в Гродно и Могилёве
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Презентация II Европейских игр состоялась в Гродно и Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объекты проведения спортивных...
 
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