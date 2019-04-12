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«Это наше достояние». Презентация II Европейских игр состоялась в Гродно и Могилёве
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Презентация II Европейских игр состоялась в Гродно и Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объекты проведения спортивных соревнований, талисман, символика, Деревня спортсменов, эстафета «Пламя мира», продажа билетов – все детали главного спортивного события года отработаны до мелочей.
Особое внимание организации фан-зон для болельщиков. Кстати, при наличии действующего билета и аккредитации для них будет действовать безвизовый режим.
Андрей Рыжанков, менеджер по билетной программе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
За 50 дней до старта Европейских игр в Риме зажжется «Пламя мира». Факел с огнем пронесут по странам Европы и городам Беларуси. Факелоносцы Могилева уже начали репетиции.
Иван Нижников, заведующий учебной лабораторией «Могилевский зоосад»:
По-человечески, честно вам признаюсь, приятно, что мы примем участие в этой олимпиаде.
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Новости Беларуси. Презентация II Европейских игр состоялась в Гродно и Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объекты проведения спортивных...
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