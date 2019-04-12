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«Яркое и мощное выступление». Президент поздравил Евгения Тихонцова с золотом на ЧЕ по тяжёлой атлетике
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорус Евгений Тихонцов
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Президент пожелал Евгению Тихонцову так же настойчиво и упорно идти к новым достижениям.
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«Яркое и мощное выступление». Президент поздравил Евгения Тихонцова с золотом на ЧЕ по тяжёлой атлетике
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