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Белорус Евгений Тихонцов стал чемпионом Европы по тяжёлой атлетике

13.04.2019 14:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гомельчанин Евгений Тихонцов в весовой категории до 96 килограммов на чемпионате Европы в грузинском Батуми стал абсолютным чемпионом Старого Света в своем весе, установив два рекорда континента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорус Евгений Тихонцов стал чемпионом Европы по тяжёлой атлетике

Белорус Евгений Тихонцов стал чемпионом Европы по тяжёлой атлетике

Общий результат белоруса – 400 килограммов. Евгений оставил позади себя серебряного призера – россиянина Егора Климонова.

Таким образом, белорусы вышли на первое общекомандное место. Это уже шестая медаль на данном чемпионате Европы.
 
 
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Новости Беларуси. Гомельчанин Евгений Тихонцов в весовой категории до 96 килограммов на чемпионате Европы в грузинском Батуми стал абсолютным чемпионом Старого...
 
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