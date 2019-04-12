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Почти 3 миллиона просмотров. Минчанка опубликовала видео своих родов

13.04.2019 14:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минчанка Мария Орешко снимает на видео все памятные события своей жизни. В этот раз женщина решила запечатлеть момент родов.  

В видео показывается палата, в которой лежала Орешко, она сама, ещё только готовящаяся к родам, а затем новорождённый. Минчанка также делится своими ощущениями перед родами.  

Съёмками занимался её муж. Как пояснила Мария, «отстрелялась» она примерно за три часа. В 10 утра приехала в роддом, а в 13:15 у неё уже родился сын Леон.  

Ролик был опубликован в сентябре 2017 года, с тех пор его посмотрели почти 2,9 миллиона раз. Остальные видео минчанки в среднем набирают по 500 – 1000 просмотров.  

Леон стал третьим ребёнком в семье. Мария и её муж также воспитывают 6-летнего Арсения и 8-летнюю Веру.  

Осенью прошлого года мы рассказывали несколько историй о долгожданном материнстве.  

«Это такое счастье, о котором хочется кричать на весь свет» (подробности здесь).  
 
 
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Новости Беларуси. Минчанка Мария Орешко снимает на видео все памятные события своей жизни. В этот раз женщина решила запечатлеть момент родов.   В видео...
 
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