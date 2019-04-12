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Почти 3 миллиона просмотров. Минчанка опубликовала видео своих родов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минчанка Мария Орешко снимает на видео все памятные события своей жизни. В этот раз женщина решила запечатлеть момент родов.
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Съёмками занимался её муж. Как пояснила Мария, «отстрелялась» она примерно за три часа. В 10 утра приехала в роддом, а в 13:15 у неё уже родился сын Леон.
Ролик был опубликован в сентябре 2017 года, с тех пор его посмотрели почти 2,9 миллиона раз. Остальные видео минчанки в среднем набирают по 500 – 1000 просмотров.
Леон стал третьим ребёнком в семье. Мария и её муж также воспитывают 6-летнего Арсения и 8-летнюю Веру.
Осенью прошлого года мы рассказывали несколько историй о долгожданном материнстве.
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Новости Беларуси. Минчанка Мария Орешко снимает на видео все памятные события своей жизни. В этот раз женщина решила запечатлеть момент родов. В видео...
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