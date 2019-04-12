В руинах Белого дворца в Бресте нашли кости ребенка









kp.by О пугающей находке сообщили в официальном аккаунте Брестской крепости ВКонтакте. Белый дворец, который сейчас находится на консервации, входит в состав ее мемориального комплекса, пишет





- В ходе ремонтных работ в районе здания Белого дворца были обнаружены костные останки ребёнка 7-10 лет. Среди сопутствующих находок - кости животных, хвостовая часть мины и осколки снарядов, - сообщают представители мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».





За послевоенные годы в руинах Белого дворца были найдены останки более 140 человек.



