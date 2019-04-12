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В руинах Белого дворца в Бресте нашли кости ребенка
Источник материала: Партизан
А еще - кости животных и снаряды.
О пугающей находке сообщили в официальном аккаунте Брестской крепости ВКонтакте. Белый дворец, который сейчас находится на консервации, входит в состав ее мемориального комплекса, пишет
- В ходе ремонтных работ в районе здания Белого дворца были обнаружены костные останки ребёнка 7-10 лет. Среди сопутствующих находок - кости животных, хвостовая часть мины и осколки снарядов, - сообщают представители мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».
За послевоенные годы в руинах Белого дворца были найдены останки более 140 человек.
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А еще - кости животных и снаряды.
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