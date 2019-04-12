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Беларусь позвала Россельхознадзор проверить яблоки и груши

13.04.2019 15:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь сообщила, что готова принять специалистов из Россельхознадзора с целью проверки производителей яблок и груш и подтверждения складских остатков по предприятиям, сообщил директор Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений республики Александр Пискун.

«Один из вопросов, который они (представители Россельхознадзора – прим. ) поднимают, – отсутствие информации об остатках (урожая на на предприятиях – прим. ). Я готов на сегодня в целях разрешения вопроса принять делегацию Россельхознадзора с подтверждением объема по каждому предприятию», – приводит РИА «Новости»слова Пискуна.

Напомним, Россельхознадзор рассказал, что подозревает Минск в сертификации санкционной плодоовощной продукции как белорусской, которая поступает в Россию «с использованием мошеннических схем в обход фитосанитарных контрольных постов, без документов и маркировки».

Ранее Россия запретила поставки яблок и груш из Белоруссии в связи с реэкспортом продукции из стран, в отношении которых введено ответное продовольственное эмбарго.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь сообщила, что готова принять специалистов из Россельхознадзора с целью проверки производителей яблок и груш и подтверждения складских остатков по...
 
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