Беларусь позвала Россельхознадзор проверить яблоки и груши

РИА «Новости» слова Пискуна. «Один из вопросов, который они (представители Россельхознадзора – прим. ) поднимают, – отсутствие информации об остатках (урожая на на предприятиях – прим. ). Я готов на сегодня в целях разрешения вопроса принять делегацию Россельхознадзора с подтверждением объема по каждому предприятию», – приводитслова Пискуна.





Напомним, Россельхознадзор рассказал, что подозревает Минск в сертификации санкционной плодоовощной продукции как белорусской, которая поступает в Россию «с использованием мошеннических схем в обход фитосанитарных контрольных постов, без документов и маркировки».





Ранее Россия запретила поставки яблок и груш из Белоруссии в связи с реэкспортом продукции из стран, в отношении которых введено ответное продовольственное эмбарго.