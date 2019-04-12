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В Тюмени убили подозреваемых в подготовке терактов

13.04.2019 15:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечером 12 апреля в Тюмени ввели режим контртеррористической операции. ФСБ оцепила улицы Новоселов, Магнитогорскую и Локомотивную, хотя первоначально множество спецавтомобилей видели в центре города — в районе областного правительства.

Частный дом в Тюмени, в котором скрывались подозреваемые в подготовке теракта, 13 апреля 2019 года
Максим Слуцкий / ТАСС / Scanpix / LETA

По информации спецслужбы, в одном из частных домов скрывались приверженцы террористической организации «Исламское государство». В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что подозреваемые собирались совершить несколько терактов. Из квартала, где они укрывались, эвакуировали около 100 человек. В районе отключили электричество, также были проблемы с мобильной связью и доступом в интернет. На месте видели бронетехнику и сотни вооруженных силовиков. Утром 13 апреля режим контртеррористической операции отменили, пишет meduza.io

 В НАК сообщили, что предполагаемым террористам предложили сложить оружие, но они открыли огонь, «и в результате последовавшей перестрелки были нейтрализованы». По данным издания Baza, экспертиза показала, что оба мужчины скончались от выстрелов бойцов спецназа. Телеграм-канал Mash утверждает, что подозреваемые погибли в результате пожара, вспыхнувшего в доме, в котором они находились. Среди местных жителей и участников спецоперации никто не пострадал. В СК прямо говорят, что в доме находились члены «Исламского государства». ФСБ назвала их «приверженцами» террористической организации, а НАК — «сторонниками». 

В доме нашли оружие и взрывчатку. Следственный комитет отчитался, что изъяты два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства и элементы к ним, религиозная литература и электронные носители информации. СК возбудил уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

У подозреваемых могли быть сообщники. Baza утверждает, что спецслужбы разыскивают женщину в хиджабе, которая за несколько часов до начала спецоперации вышла из дома, где находились подозреваемые. Официально эту информацию не подтверждали. Кроме того, местное издание 72.ru сообщило, что домом, в котором жили предполагаемые террористы, владел некто Тимур Медов. За несколько дней до спецоперации он выставил здание на продажу. Baza опубликовало фотографию этого человека с автоматом в руках. Разыскивают ли его, пока неизвестно.


Губернатор осудил СМИ за освещение спецоперации. Глава Тюменской области Александр Моор считает, что подозреваемые в терроризме могли видеть онлайн-трансляции, которые вели журналисты. «У преступников нашли после штурма смартфоны, — сказал губернатор. — И я все думаю, ведь они тоже могли видеть те фотографии, видео, те текстовые трансляции, видео-стримы, которые вели практически в режиме онлайн некоторые СМИ». Губернатор также осудил людей, которые «сразу начали в социальных сетях сочинять небылицы», не пояснив, какие именно публикации вызвали у него вопросы.




 
 
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Вечером 12 апреля в Тюмени ввели режим контртеррористической операции. ФСБ оцепила улицы Новоселов, Магнитогорскую и Локомотивную, хотя первоначально множество...
 
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