ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МАЗ выставил на гонку в Марокко новый спортивный грузовик. Старт 13 апреля

13.04.2019 15:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Ралли-рейд Morocco Desert Challenge, в котором примет участие дружина «МАЗ-СПОРТавто». Чем хороша новая машина?

Накануне гонки корреспондент агентства «Минск-Новости» встретилась с заместителем начальника спортивной команды по техническим вопросам Григорием Пацкевичем, выяснила подробности о подготовке к состязаниям и не только.

— Григорий, вы как оказались в спортивной команде?



— В 2003 году распределили на завод. Работал конструктором прицепных устройств. Потом их разработку закрыли, тогда же появилась спортивная команда, и я в нее перешел. Это отдельное подразделение завода. Нас всего 30 человек: административный персонал, пилоты, штурманы, механики, конструкторы.

— Экипажи за рубежом неофициально называют «красными дьяволами». Почему?

— Еще и сумасшедшими по поведению на гонках. То приходим первыми на каком-то этапе, потом ломаемся, чинимся, сильно отстаем, бросаемся вдогонку и снова мчимся в лидерах. По надежности, своим конструктивным решениям, результатам соревнований мы можем сравниться с именитыми командами. Пусть пока и немного, но мы все же титулованные. Дьяволы — потому что быстрые, пришли и за короткий срок из новичков (впервые выступили на «Дакаре» в 2012-м) стали одной из топовых команд международного класса.

Везение, спортивная удача в автоспорте — большое дело. Если представить, что надо проехать 5 тыс. км по территории, где просто нет дорог, преодолеть количество препятствий и мест, на которых легко можно сломать грузовик, то гонку можно представить как бег по минному полю. Понятно, что опыт пилотов, возможности машины где-то компенсируют удачу. Наш слоган на последнем «Дакаре»: «Удача любит подготовленных».

— Судя по недавним новостям, к предстоящему ралли «Дакар» вы подготовили настоящий сюрприз — «носатый» «МАЗ». Как возникла идея столь радикальной перемены спортивного грузовика?

— В первые годы участия в соревнованиях капотники были запрещены, поэтому очевидных преимуществ такой техники мы не знали. Позже, пообщавшись на гонках с ребятами, услышали хорошие отзывы о них. Провели анализ и решили: надо делать что-то новое. Спорт любит новинки, тем более автомобильный спорт. Также надо привлекать партнеров, поддерживать имидж. Бескапотную машину сколько ни переделывай, все равно она остается обычной. Мы же задумались над новой моделью еще в 2016 году. Разрабатывали где-то полтора года, еще полгода строили.



— Насколько новая компоновка отличается от классической?

— Во-первых, разница в весе — около 300 кг. Будка, капот сделаны из облегченного стеклопластика с сотовым наполнением. Такое решение очень сильно влияет на работу подвески, управляемость, балансировку при полете, маневренность. Это как раз одно из свойств, которым был очень удивлен Сергей Вязович во время испытаний в Астрахани.

— Слышала, новая машина менее склонна к опрокидыванию. Это тоже за счет изменения центра тяжести?

— Верно. К тому же мы чуть опустили кабину, также посадили ниже двигатель, основные тяжелые узлы: коробку-автомат, раздатку. Машину стало меньше кренить, улучшилась ее устойчивость.

— «Носастость» влияет на скорость?

— На ралли существует ограничение — 140 км/час. Понятно, что сопротивление у капотника будет немного ниже. Лобовая проекция не меняется, квадрат сечения прямоугольника такой же, но он немного ниже. Аргументом в пользу приставного «носа» стало лучшее поведение автомобиля на трассе во время прыжков и резких торможений.

— На что прежде всего обращали внимание при проектировании: маневренность, скорость или устойчивость на трассе?

— Самое главное — надо было снизить массу машины. Объясню, почему. Чем ниже масса, тем проще работать подвеске. Так как соревнования внедорожные, надо на большой скорости преодолевать препятствия — рвы, канавы, дюны, т. е. пройти сквозь огонь, воду и медные трубы. Поэтому надо было предусмотреть все. При этом стояла задача разместить узлы так, чтобы проходимость автомобиля сохранялась, чтобы не повиснуть на какой-нибудь дюне и не застрять в яме. Мы впервые в процессе разработки нового автомобиля некоторые решения успели внедрить и в бескапотный авто.

— Какая модель стала прототипом новой машины?

— Идею не искали долго, поскольку на заводе есть эксклюзивный тягач МАЗ-6440. На нем установлена автоматическая коробка передач, которую мы сейчас применяем на наших машинах. Так вот, капот от этого тягача используется на новом спорткаре. Кстати, устанавливаем полноразмерный, правда, слегка упрощенный. К слову, не имеем права применять не серийные детали. Таково требование на «Дакаре».

— Сколько белорусского в новой машине?

— Если учесть, что добавился капот, а платформа осталась старая, отечественных элементов стало больше (смеется). А если серьезно, кабина, каркас, каркас закабинный — наши, рулевое управление — МАЗовское, рулевая колонка — изобретение конкретно нашего отдела… Что касается двигателя, коробки передач и подвески — они импортные.

— А в чем практическая польза от работы вашей команды для завода? Кроме имиджа, естественно…

— На самом деле это самый тяжелый вопрос. Наши машины полноприводные, способные преодолевать различные препятствия. В то же время почти все «МАЗы» — для асфальтов, для движения по дорогам с улучшенным покрытием. А вот машины МЧС на базе «МАЗ» — полноприводные. Еще лесовозы, военные автомобили. Там используются те же мосты, что и у нас. Когда по ним начались вопросы, МЧС обратилось за помощью на завод. Дело в том, что у нас были такие же проблемы. Только мы их уже вылечили. Наш опыт помог решить задачу.

Есть вещи, в которых мы действительно разбираемся: можем сказать, что плохо, что не будет эксплуатироваться и в чем заключается проблема. Имеем большой опыт работы с узлами при предельной нагрузке. Не на стендах, а в реальных условиях, более сложных, чем у серийных автомобилей.

Что касается имиджа… Когда мы только начинали, было реально обидно, что нас никто не знает. Говоришь: «Команда МАЗ», а в ответ: «Это волейбол, баскетбол?» Сейчас уже в аэропорту нас узнают и говорят: «Вот МАЗовский «Дакар» пошел». В Южной Америке уже есть наши фанаты. Люди специально приезжают, чтобы встретиться с нами, на грузовики вблизи посмотреть. Это уже бренд — «МАЗ».

— До следующего «Дакара» остается немного времени. Готов новый «МАЗ» взять высоту?

— Гонка в Марокко Desert Challenge как раз покажет состоятельность этого автомобиля. Если с капотником не пойдет вообще или объем работ будет такой, что до «Дакара» не справимся, экипаж пересядет на бескапотник. Пока же у Сергея Вязовича и Алексея Вишневского эйфория и восторг. Сергей говорит, что это вообще другая машина и пересаживаться на старую он не хочет.

Фото Павла Русака и пресс-службы МАЗ

 


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ралли-рейд Morocco Desert Challenge, в котором примет участие дружина «МАЗ-СПОРТавто». Чем хороша новая машина?
 
Новости дня
Новости разные
 
IT-миллиардер вдохнет новую жизнь в заброшенный ресторан «Минск» в Потсдаме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика