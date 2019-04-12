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IT-миллиардер вдохнет новую жизнь в заброшенный ресторан «Минск» в Потсдаме

13.04.2019 15:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Немецкий IT-миллиардер Хассо Платтнер принял решение купить здание полуразрушенного ресторана «Минск» в Потсдаме, чтобы сделать из него музей искусства ГДР. Об этом пишет газета Potsdamer Neueste Nachrichten.



Сооснователь компании SAP SE, входящий в сотню богатейших людей мира по версии Forbes, предложил городским властям за пришедший в запустение бывший культовый объект общепита 20 млн евро. На днях предложение было принято.

Платтнер обязался реконструировать здание «Минска», сохранив его внешний облик в первозданном виде как имеющий архитектурную ценность образец восточногерманского модерна.

Миллиардер собирается перепрофилировать ресторан в музей и экспонировать здесь свою коллекцию произведений искусства из ГДР. А также, если останется пространство, дать возможность выставляться местным художникам.

Рядом с «Минском» бизнесмен намерен построить несколько домов с квартирами, сдающимися в аренду по низким расценкам. Их возведут так, чтобы не нарушалась целостность архитектурной композиции.

К слову, ранее ресторан собирались снести и плотно застроить освободившуюся площадь жильем. Неназываемый инвестор сделал городским властям соответствующее предложение, пообещав заплатить 27 млн евро.

Однако от этой идеи отказались: общественность выступила против уничтожения здания, которое многие горожане стали считать неотъемлемой частью истории и пейзажа Потсдама.

Чем был известен ресторан


Ресторан «Минск» открылся в ноябре 1977 года к 60-летию Октябрьской революции и стал результатом сотрудничества двух городов-побратимов. В свою очередь, в белорусской столице появилось заведение с названием «Потсдам».

«Минск» являлся рестораном белорусской кухни – здесь, например, подавали драники – и был оформлен с национальным колоритом как снаружи, так и внутри. В том числе с привлечением дизайнеров из нашей страны.



Над крышей светилась неоновая вывеска с изображением «Ворот Минска», по фасадам тянулся мозаичный национальный орнамент, стекла окон украшали рельефы в виде узнаваемых зданий белорусской столицы.

Многие детали интерьера были привезены непосредственно из Минска: настольные лампы, скатерти, глиняные горшки, обивка стен…

Ресторан вмещал 180 человек в холодное время года. Еще 110 гостей могла обслужить большая терраса с танцплощадкой. Терраса была изюминкой заведения. Здание размещается на склоне холма, и с нее открывает великолепный вид на город.

«Минск» был одним из самых известных и посещаемых ресторанов в Потсдаме. Чтобы попасть сюда, заказывать столик требовалось заранее. Однако после падения Берлинской стены заведение постепенно пришло в упадок.

Опустев, год за годом здание разрушалось, превратившись в развалины, испещренные граффити. Городские власти прорабатывали много вариантов его реанимации. Так, одной из идей было даже устроить здесь детский сад.


 
Теги: Минск
 
 
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Немецкий IT-миллиардер Хассо Платтнер принял решение купить здание полуразрушенного ресторана «Минск» в Потсдаме, чтобы сделать из него музей искусства ГДР. Об...
 
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