С погодой что-то не так. Наблюдается дефицит осадков





В выходные ситуация не изменится. На погоду в нашей стране влияет антициклон, который продолжает укреплять свои позиции над Скандинавским полуостровом.





рассказали в Белгидромете Минприроды. Об этом TUT.BYв Белгидромете Минприроды.





В субботу, 13 апреля, по республике будет преобладать сухая погода, лишь ночью в крайних юго-восточных районах Гомельской области возможны небольшие осадки. Температура воздуха минимальная ночью -4, +2, местами −5…−7, максимальная днем +5…+11. Такой температурный режим на 2−4 градуса ниже климатической нормы для этих чисел апреля. Ощущение холода усилит порывистый северо-восточный ветер.





В воскресенье, 14 апреля, ожидается преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по востоку страны возможны небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-восточный, северный умеренный, в дневные часы порывистый. Температура воздуха ночью -3, +3, при прояснениях до -5, днем +5…+12.









В понедельник, 15 апреля, будет облачно, местами пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью в отдельных районах возможен слабый гололед. Ветер северный, северо-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью −3…+4, днем +4…+11.





По предварительному прогнозу, и на следующей неделе во многих регионах страны сохранится дефицит осадков.



