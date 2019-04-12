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С погодой что-то не так. Наблюдается дефицит осадков

13.04.2019 15:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В большинстве регионов республики наблюдается дефицит осадков, а местами по Гродненской, Минской и Витебской областям с начала апреля дождей не было вообще.


 
В выходные ситуация не изменится. На погоду в нашей стране влияет антициклон, который продолжает укреплять свои позиции над Скандинавским полуостровом. 

Об этом TUT.BY рассказали в Белгидромете Минприроды.

В субботу, 13 апреля, по республике будет преобладать сухая погода, лишь ночью в крайних юго-восточных районах Гомельской области возможны небольшие осадки. Температура воздуха минимальная ночью -4, +2, местами −5…−7, максимальная днем +5…+11. Такой температурный режим на 2−4 градуса ниже климатической нормы для этих чисел апреля. Ощущение холода усилит порывистый северо-восточный ветер.

В воскресенье, 14 апреля, ожидается преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по востоку страны возможны небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-восточный, северный умеренный, в дневные часы порывистый. Температура воздуха ночью -3, +3, при прояснениях до -5, днем +5…+12.


В понедельник, 15 апреля, будет облачно, местами пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью в отдельных районах возможен слабый гололед. Ветер северный, северо-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью −3…+4, днем +4…+11.

По предварительному прогнозу, и на следующей неделе во многих регионах страны сохранится дефицит осадков.


 
 
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В большинстве регионов республики наблюдается дефицит осадков, а местами по Гродненской, Минской и Витебской областям с начала апреля дождей не было вообще.
 
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