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Замминистра финансов — о том, какие предложения вошли в проект указа об изменении «транспортного налога»

13.04.2019 14:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В эксклюзивном интервью корреспонденту Office Life заместитель министра финансов Дмитрий Кийко рассказал, какие предложения по «транспортному налогу», высказанные в процессе общественного обсуждения, попали в проект указа, внесенный на рассмотрение в администрацию главы государства.

— Основные предложения касались включения налога в топливо, возможности не уплачивать налог, когда ТС не эксплуатируется, а также отвязки транспортного налога от техосмотра.

По словам замминистра, в проекте указа реализованы:

- отвязка уплаты налога от прохождения техосмотра.

- возможность ежемесячно уплачивать налог (то есть только в том месяце, когда ТС эксплуатируется).

 
 
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В эксклюзивном интервью корреспонденту Office Life заместитель министра финансов Дмитрий Кийко рассказал, какие предложения по «транспортному налогу», высказанные в...
 
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