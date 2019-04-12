Замминистра финансов — о том, какие предложения вошли в проект указа об изменении «транспортного налога»

— Основные предложения касались включения налога в топливо, возможности не уплачивать налог, когда ТС не эксплуатируется, а также отвязки транспортного налога от техосмотра.





По словам замминистра, в проекте указа реализованы:





- отвязка уплаты налога от прохождения техосмотра.





- возможность ежемесячно уплачивать налог (то есть только в том месяце, когда ТС эксплуатируется).



