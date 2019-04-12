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Замминистра финансов — о том, какие предложения вошли в проект указа об изменении «транспортного налога»
Источник материала: Партизан
В эксклюзивном интервью корреспонденту
— Основные предложения касались включения налога в топливо, возможности не уплачивать налог, когда ТС не эксплуатируется, а также отвязки транспортного налога от техосмотра.
По словам замминистра, в проекте указа реализованы:
- отвязка уплаты налога от прохождения техосмотра.
- возможность ежемесячно уплачивать налог (то есть только в том месяце, когда ТС эксплуатируется).
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Замминистра финансов — о том, какие предложения вошли в проект указа об изменении «транспортного налога»
В эксклюзивном интервью корреспонденту Office Life заместитель министра финансов Дмитрий Кийко рассказал, какие предложения по «транспортному налогу», высказанные в...
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