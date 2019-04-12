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Спортсменов из «ДНР» не было на соревнованиях в Могилеве? Но есть нюанс
Источник материала: Партизан
Власти соврали, что cпортсменов из «ДНР» не было на соревнованиях в Могилеве.
Чиновники Минспорта заявили, что информация об участии в могилевских соревнованиях спортсменки из ДНР – фейк. Но есть нюанс.
В 2017 году в Могилеве проходили республиканских соревнованиях по современному пятиборью на призы управления спорта и туризма Могилевского облисполкома, пішет
Могилевчанин Андрей Ковалев обратил внимание на то, что на состязаниях выступили спортсмены из непризнанной «Донецкой народной республики», опубликовав скриншот с сайта Могилевского областного центра олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью.
После волны резонанса новость с сайта удалили, а местные спортивные чиновники поспешили опровергнуть участие ДНР-овских спортсменов.
Методист центра олимпийского резерва Евгений Белоусов заявил в комментарии «Радио Свобода», что «информация об этом на сайте не размещалась, откуда она взялась – он не знает».
Пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Владимир Нестерович вовсе сообщил, что информация об участии делегации ДНР в могилевских соревнованиях – это «фейковая новость, которая появилась случайно или намеренно».
— Вообще спортивные команды непризнанных государственных образований никогда не участвовали и не участвуют в официальных спортивных соревнованиях на территории Беларуси, — заявил Нестерович.
Проблема для чиновников в том, что в удаленной новости с сайта могилевского центра олимпийского резерва было указано, что бронзовую медаль на состязании за призы Могилевского облисполкома в одной из категорий завоевала Анастасия Шевченко из ДНР.
И ровно эта же информация есть на официальном сайте министерства спорта «Донецкой народной республики», что подтверждает тот факт, что как минимум одна спортсменка из несуществующей республики на соревнованиях в Могилеве была.
Республика Беларусь официально не признала «Донецкую народную республику» независимым государством и считает её территорией Украины. Приезд спортсмена под флагом «ДНР» частично указывает на соревнования, которые устраивает Могилевский облисполком, говорит о том, что местные власти де-факто признают независимость сепаратистов хотя бы частично.
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Власти соврали, что cпортсменов из «ДНР» не было на соревнованиях в Могилеве.
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