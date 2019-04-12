Спортсменов из «ДНР» не было на соревнованиях в Могилеве? Но есть нюанс





Чиновники Минспорта заявили, что информация об участии в могилевских соревнованиях спортсменки из ДНР – фейк. Но есть нюанс.





mspring.online В 2017 году в Могилеве проходили республиканских соревнованиях по современному пятиборью на призы управления спорта и туризма Могилевского облисполкома, пішет





Могилевчанин Андрей Ковалев обратил внимание на то, что на состязаниях выступили спортсмены из непризнанной «Донецкой народной республики», опубликовав скриншот с сайта Могилевского областного центра олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью.





После волны резонанса новость с сайта удалили, а местные спортивные чиновники поспешили опровергнуть участие ДНР-овских спортсменов.





Методист центра олимпийского резерва Евгений Белоусов заявил в комментарии «Радио Свобода», что «информация об этом на сайте не размещалась, откуда она взялась – он не знает».





Пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Владимир Нестерович вовсе сообщил, что информация об участии делегации ДНР в могилевских соревнованиях – это «фейковая новость, которая появилась случайно или намеренно».









— Вообще спортивные команды непризнанных государственных образований никогда не участвовали и не участвуют в официальных спортивных соревнованиях на территории Беларуси, — заявил Нестерович.





Проблема для чиновников в том, что в удаленной новости с сайта могилевского центра олимпийского резерва было указано, что бронзовую медаль на состязании за призы Могилевского облисполкома в одной из категорий завоевала Анастасия Шевченко из ДНР.





И ровно эта же информация есть на официальном сайте министерства спорта «Донецкой народной республики», что подтверждает тот факт, что как минимум одна спортсменка из несуществующей республики на соревнованиях в Могилеве была.





Республика Беларусь официально не признала «Донецкую народную республику» независимым государством и считает её территорией Украины. Приезд спортсмена под флагом «ДНР» частично указывает на соревнования, которые устраивает Могилевский облисполком, говорит о том, что местные власти де-факто признают независимость сепаратистов хотя бы частично.



