Польша помнит о жертвах Катынского расстрела 1940 года

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radiopolsha.pl В Польше в субботу, 13 апреля, отмечается День памяти жертв Катыни. Центральные торжества по случаю памятной даты с участием представителей верховных государственных властей пройдут в Варшаве. 13 апреля 1943 года прозвучало сообщение берлинского радио о найденных в Катынском лесу массовых захоронениях офицеров Войска Польского,





После советской агрессии на Польшу 17 сентября 1939 года в советский плен попали 250 тысяч граждан Польши , в том числе более 22 тысяч офицеров. Решение об их расстреле было принято 5 марта 1940 года руководством СССР. Жертвы, признанные врагами советской власти, казнились выстрелом в затылок весной 1940 года в Катыи и других местах на территории СССР. В общей сложности было убито около 22 тысяч польских граждан, в том числе офицеров польской армии, полицейских и гражданских лиц, принадлежащих к элите Второй Речи Посполитой.





Около 15 тысяч погибших были заключенными лагерей в Козельске, Осташкуве и Старобельске. Польские пленные были этапированы в места казни на основе списков, подготовленных ранее в Москве. В 1957 году в эфире Радио Свободная Европа легендарный польский военачальник и эмиграционный политик генерал Владислав Андерс заявил, что назвал Катынский расстрел 1940 года бы очередным подтверждением преступного характера сталинского режима: «В соловео Катынь отражается не только наша трагедия, но также отвратительный характер советской системы правления, опирающейся на массовые убийства» - отметил в 1957 году Генерал Владислав Андерс.







