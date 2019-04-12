- Когда это случится? К сожалению, пока точно сказать не могу. Эти процессы, передача акций от одного собственника к другому — поле деятельности других людей. Понимаю, что вопросы всех волнуют. И слухи, которые ходят — да, они небеспочвенны. Но все не так просто. Надо понимать, что "Динамо" — закрытое акционерное общество. То есть, клубом владеют несколько акционеров, и у каждого есть свой пакет. Сейчас ведутся переговоры и как только будет принято какое-то решение, мы о нем объявим. Но я могу заверить: что бы ни случилось, в любом случае "Динамо" не исчезнет и не станет хуже, чем оно есть сейчас. На работе клуба, на игре команды перемены никак не отразятся, в этом я вас уверяю.



