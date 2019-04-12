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Сергей Перников: не могу точно сказать, когда появится определенность с новым владельцем "Динамо"

13.04.2019 14:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генеральный директор минского "Динамо" Сергей Перников ответил на вопрос болельщика, когда появится определенность с новым владельцем клуба.

- Когда это случится? К сожалению, пока точно сказать не могу. Эти процессы, передача акций от одного собственника к другому — поле деятельности других людей. Понимаю, что вопросы всех волнуют. И слухи, которые ходят — да, они небеспочвенны. Но все не так просто. Надо понимать, что "Динамо" — закрытое акционерное общество. То есть, клубом владеют несколько акционеров, и у каждого есть свой пакет. Сейчас ведутся переговоры и как только будет принято какое-то решение, мы о нем объявим. Но я могу заверить: что бы ни случилось, в любом случае "Динамо" не исчезнет и не станет хуже, чем оно есть сейчас. На работе клуба, на игре команды перемены никак не отразятся, в этом я вас уверяю.

 
 
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Генеральный директор минского "Динамо" Сергей Перников ответил на вопрос болельщика, когда появится определенность с новым владельцем клуба.
 
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